Nüfusun yüzde 4.2'si Suriyeli

Türkiye’ye sığınan Suriyeli sığınmacıların sayısı, savaşın gün geçtikçe büyümesiyle birliket hızla arttış gösterdi. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, Türkiye nüfusunun yüzde 4.2’sini Suriyeli sığınmacılar oluşturuyor.

Birgün'den Burcu Cansu'nun haberine göre, 2012 yılında 14 bin 237 olan Türkiye’de kayıtlı Suriyeli sayısı 2013 yılında 224 bin 655, 2014 yılında 1 milyon 519 bin 286, 2015 yılında 2 milyon 503 bin 549, 2016 yılında 2 milyon 834 bin 441, 2017 yılında bu sayı 3 milyon 426 bin 786’ya ulaştı.

Kayıt altına alınan Suriyeli sığınmacıların en fazla yaşadığı 10 il şöyle: “15 milyon 29 bin 231 kişilik nüfusa sahip İstanbul 538 bin 1 Suriyeli nüfus barındırması ile ilk sırada yer aldı. Urfa’da 463 bin 149, Hatay’da 457 bin 191 Antep’te 350 278, Mersin’de 1191 bin 799, Adana’da 172 bin 106, Kilis’te 131 bin 881, Bursa’da 134 bin 541, İzmir’de 129 bin 841, Maraş’ta da 99 bin 156 Suriyeli yaşıyor.”



Kayıtlı Suriyeli nüfusu ile il nüfusu oranları karşılaştırıldığında, yüzde 100.81 ile Kilis kendi nüfusundan daha fazla Suriyeli barındırıyor.



Geçici Barınma Merkezlerindeki Suriye sığınmacıların sayısı ise 228 bin 488 kişi oldu. Çadırlarda 27 bin 934, konteynerlarda ise 30 bin 911 Suriyeli yaşıyor.



2017 yılında toplam 2 bin 840 kişi Türkiye’den çıkış yaparak başka ülkelere yerleşti. Bin 64 kişi ABD’ye, 748 kişi Kanada’ya, 530 kişi Norveç’e, 43 kişi Romanya’ya 2 kişi de Avustralya’ya yerleştirildi.