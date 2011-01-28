-NÜFUSUN YARISI 30 YAŞIN ALTINDA ANKARA (A.A) - 28.01.2011 - Türkiye nüfusu, 2010 yılı sonu itibariyle 73 milyon 722 bin 988 kişiye ulaştı. Ülke nüfusunun yarısını 29,2 yaşından küçükler oluşturuyor. Türkiye İstatistik Kurumu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2010 Nüfus Sayımı Sonuçlarına göre, nüfusun yüzde 50,2'sini (37 milyon 43 bin 182 kişi) erkekler, yüzde 49,8'ini (36 milyon 679 bin 806 kişi) ise kadınlar oluşturdu. Türkiye'nin yıllık nüfus artış hızı 2010 yılında binde 15,88 olarak gerçekleşti. 81 ilden 53'ünün nüfusu bir önceki yıla göre arttı, 28 ilin nüfusu ise azalış gösterdi. 2009 yılında nüfusu azalan il sayısı 14 idi. Nüfus artış oranı en yüksek ilk üç il, Bilecik, Isparta ve Erzincan, en düşük kaldığı ilk üç il ise Tunceli, Çankırı ve Ardahan oldu. -NÜFUSUN YÜZDE 76,3'Ü İL VE İLÇE MERKEZLERİNDE YAŞIYOR- Toplam nüfusun yüzde 76,3'ü (56 milyon 222 bin 356 kişi) il ve ilçe merkezlerinde, yüzde 23,7'si (17 milyon 500 bin 632 kişi) belde ve köylerde ikamet ediyor. İl ve ilçe merkezlerinde yaşayan nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 99 ile İstanbul, en düşük il ise yüzde 32 ile Ardahan olarak belirlendi. Ülke nüfusunun yüzde 18'i İstanbul'da yaşıyor. Buna göre her 6 kişiden 1'i İstanbul'da yaşamını sürdürüyor. 2009'da 12 milyon 915 bin 158 kişinin yaşadığı İstanbul'da nüfus, 2010'da 13 milyon 255 bin 685 kişiye ulaştı. İstanbul'u 4 milyon 771 bin 716 kişi ile (yüzde 6,5) Ankara, 3 milyon 948 bin 848 kişi ile (yüzde 5,4) İzmir, 2 milyon 605 bin 495 kişi ile (yüzde 3,5) Bursa, 2 milyon 85 bin 225 kişi ile (yüzde 2,8) Adana takip etti. En az nüfusa sahip il ise 74 bin 412 kişi ile Bayburt oldu. Bayburt'un nüfusu 2009'da 74 bin 710 kişi idi. -NÜFUSUN YÜZDE 67,2'Sİ ÇALIŞMA ÇAĞINDA- Türkiye'de, ortanca yaş 29,2 olarak hesaplandı. 2009 yılında bu rakam, 28,8 olarak belirlenmişti. Ortanca yaş erkeklerde 2010 yılında 28,7, kadınlarda 29,8 oldu. İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin ortanca yaşı 29,1, belde ve köylerde yaşayanların ortanca yaşı ise 29,8 olarak tespit edildi. Ülkede 15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfus, toplam nüfusun yüzde 67,2'sini oluşturdu. Nüfusun yüzde 25,6'sı 0-14 yaş grubunda, yüzde 7,2'si de 65 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldı. -KİLOMETRE KAREYE 96 KİŞİ DÜŞÜYOR- Nüfus yoğunluğu olarak kabul edilen ''bir kilometre kareye düşen kişi sayısı'', Türkiye genelinde 96 kişi olarak hesaplandı. Söz konusu rakam, 2009'da 94 kişi düzeyindeydi. Bu sayı illerde 10 ile 2 bin 551 kişi arasında değişiyor. İstanbul 2 bin 551 kişi ile nüfus yoğunluğu en fazla il olarak belirlendi. İstanbul'u sırasıyla 432 kişi ile Kocaeli, 329 kişi ile İzmir, 254 kişi ile Hatay ve 250 kişi ile Bursa izledi. Tunceli, 10 kişi ile nüfus yoğunluğunda en az il olarak yer aldı. Yüz ölçümü büyüklüğüne göre ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 52, yüz ölçümü en küçük olan Yalova'nın nüfus yoğunluğu 241 oldu.