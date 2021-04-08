Nüfusa oranla Türkiye'nin en çok vaka görülen ili Samsun'da uzaktan eğitim kararı

Nüfusa oranla 100 binde en çok Koronavirüs vakası görülen Samsun'da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda uzaktan eğitime geçilmesi kararı aldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Zülkif Dağlı başkanlığında toplanarak Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında bir dizi tedbir aldığı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklama şöyle oldu:

"Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2 Mart 2021 tarihli yazısı dikkate alınarak ilimizde yüz yüze eğitimin hangi çerçevede gerçekleştirileceği belirlenmişti.

COVID-19 salgınıyla ilgili Sağlık Bakanlığı ve COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu’nca yayınlanan risk haritasında ilimizin çok yüksek risk grubu arasındadır. Bunun sonucunda salgının yayılmasını önlemek ve halkımızı hastalığın istenmeyen etkilerinden korumak amacıyla ilimiz genelinde eğitim-öğretim faaliyetleriyle ilgili 12 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yeni bir karar alınana kadar aşağıdaki tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda;

İlimizde vaka sayısında artışın önlenmesi amacıyla resmi ve özel ilkokulların 1, 2, 3 ve 4, sınıflarında uzaktan eğitime geçilmesi,

8. ve 12. Sınıflarda yüz yüz eğitime devam edilmesine,

15 Şubat itibariyle yüz yüze eğitime başlayan köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında yüz yüze eğitime devam edilmesi,

Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okullarının yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerinin devam edilmesine,

Okul öncesi eğitim-öğretim kurumlarında (Bağımsız Anaokulu) ve okul bünyesinde bulunan anasınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerine devam edilmesine,

8. ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik olarak düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları ve takviye kurslarında yüz yüze eğitime devam edilmesine,

5.6.7.9.10.11. sınıflarda uzaktan eğitime devam edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."