Nüfusa oranla Türkiye'nin en çok vaka görülen ili Samsun'da uzaktan eğitim kararı

Nüfusa oranla 100 binde en çok Koronavirüs vakası görülen Samsun'da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda uzaktan eğitime geçilmesi kararı aldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Zülkif Dağlı başkanlığında toplanarak Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında bir dizi tedbir aldığı belirtildi.
Valilikten yapılan açıklama şöyle oldu:
"Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2 Mart 2021 tarihli yazısı dikkate alınarak ilimizde yüz yüze eğitimin hangi çerçevede gerçekleştirileceği belirlenmişti.
COVID-19 salgınıyla ilgili Sağlık Bakanlığı ve COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu’nca yayınlanan risk haritasında ilimizin çok yüksek risk grubu arasındadır. Bunun sonucunda salgının yayılmasını önlemek ve halkımızı hastalığın istenmeyen etkilerinden korumak amacıyla ilimiz genelinde eğitim-öğretim faaliyetleriyle ilgili 12 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yeni bir karar alınana kadar aşağıdaki tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir.
Bu kapsamda;
- İlimizde vaka sayısında artışın önlenmesi amacıyla resmi ve özel ilkokulların 1, 2, 3 ve 4, sınıflarında uzaktan eğitime geçilmesi,
- 8. ve 12. Sınıflarda yüz yüz eğitime devam edilmesine,
- 15 Şubat itibariyle yüz yüze eğitime başlayan köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında yüz yüze eğitime devam edilmesi,
- Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okullarının yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerinin devam edilmesine,
- Okul öncesi eğitim-öğretim kurumlarında (Bağımsız Anaokulu) ve okul bünyesinde bulunan anasınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerine devam edilmesine,
- 8. ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik olarak düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları ve takviye kurslarında yüz yüze eğitime devam edilmesine,
- 5.6.7.9.10.11. sınıflarda uzaktan eğitime devam edilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."