Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden IŞİD'le irtibatlı kişilerin Türk vatandaşlığı aldığı yönündeki haberlere yalanlama

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, “IŞİD terör örgütüyle irtibatlı/ iltisaklı kişilerden bazılarının Türk vatandaşlığı kazandıkları yönünde manipülatif ve gerçek dışı iddialar ortaya atıldı. Söz bu iddialar asılsız olup, iddia sahibinin spekülasyonlarından ibarettir” açıklamasında bulundu.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

“FETÖ, DEAŞ, PKK/PYD ve DHKP-C yöneticileri ve örgüt üyesi toplam 377 kişi, kuruluş ve organizasyonun Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kararda yer alan DEAŞ terör örgütüyle irtibatlı/ iltisaklı kişilerden bazılarının Türk vatandaşlığı kazandıkları yönünde manipülatif ve gerçek dışı iddialar ortaya atıldı. Söz bu iddialar asılsız olup, iddia sahibinin spekülasyonlarından ibarettir. Bahse konu iddialar incelendiğinde bu 8 kişinin hiçbirinin Türk vatandaşı olmadığı tespit edilmiştir”