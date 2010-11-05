-NÜFUS SAYIMINDA EV HAPSİ YOK İSTANBUL (A.A) - 05.11.2010 - Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, gelecek yıl nüfus ve konut sayımı çalışmasını yapacaklarını belirterek, ''Kimseyi evine hapsetmeyeceğiz'' dedi. Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin (TÜSİAD) ''2050'ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim, İşgücü, Sağlık ve Sosyal Güvenlik sistemlerine Yansımalar'' ile ''2050'ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış'' raporları İstanbul'da düzenlenen toplantıyla kamuoyuna tanıtıldı. Toplantının açılışında konuşan Bakan Yılmaz, nüfus projeksiyonlarının zaman zaman farklılaştığını, bunun metedolojik farklılıklar ve baz alınan veri olmak üzere iki temel sebebi bulunduğunu ifade ederek, 2000'de yapılan genel nüfus sayımında ciddi şekilde problemler yaşandığını, 2007'den beri adrese dayalı nüfus kayıt sisteminin kullanıldığını hatırlattı. Yılmaz, ''Gelecek yıl genel nüfus ve konut sayımı çalışması yapacağız. Bu, BM'nin tüm dünya için tavsiye ettiği bir çalışma. AB ülkeleri bu çalışmayı 2011'de gerçekleştirecekler. Biz de Avrupa ile eş zamanlı yapacağız. Hızlı bir şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz'' şeklinde konuştu. Nüfus sayısının artık kendileri için çok fazla problem olmadığını, ancak nüfusa ilişkin daha derinlemesine bilgilere ihtiyaç bulunduğunu dile getiren Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Bu çalışmayı yapıp, nüfusumuzun derinlemesine profilini çıkaracağız. Burada hem demografik özellikleri yeniden gözden geçirmiş olacağız hem de adrese dayalı nüfus kayıt sisteminin varsa bazı eksikliklerini tamamlamış ve sistemi iyileştirmiş olacağız. Diğer taraftan da sosyal ve ekonomik açıdan nüfusumuzun durumuna ilişkin daha ayrıntılı bilgi edineceğiz. Kimseyi evine de hapsetmeyeceğiz. Daha çağdaş yöntemlerle, AB'de kullanılan yöntemlerle 1,5 aya yayılmış bir süreçte gerçekleştirilecek.''