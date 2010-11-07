-NÜFUS SAYIMI MİLYONLARCA KİŞİYE İŞ İMKANI SAĞLAYACAK PEKİN (A.A) - 11.07.2010 - Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'de on yılda bir yapılan nüfus sayımı, milyonlarca kişiye iş imkanı sağlayacak. Yeni Çin Haber Ajansının bildirdiğine göre, sayımda görev yapmak üzere 6,5 milyon kişinin işe alınması öngörülüyor. Ajansa açıklama yapan Ulusal İstatistik Bürosu Nüfus ve İstihdam Bölümü Başkanı Feng Nailin, 1-2 ay süreyle görev yapacak bu kişilerin, genelde sorumluluk alacakları bölgelerin yerlileri olmasına özen gösterileceğini söyledi. Feng, sayım için özel personel almanın, bu sayımın daha öncekilerden çok daha pahalıya mal olacağı anlamına geldiğini sözlerine geldi.