-NÜFUS SAYIMI IRAK'I KARIŞTIRDI ANKARA (A.A) - 24.07.2010 - Irak'ta 24 Ekimde yapılacağı ilan edilen nüfus sayımına, Kerkük kentinin nüfusun oluşturan etnik gruplar arasında yer alan Araplar ve Türkmenler karşı çıktı. Kerkük Vilayet Konseyindeki Türkmen Listesi grubunun üyesi Turhan El Müftü, Asvat El Irak haber ajansına dün yaptığı açıklamada, Irak'ta yapılacak nüfus sayımına "bazı belli etnik nedenlerden" değil, Irak halkının çıkarları açısından karşı olduklarını söyledi. Müftü, "Hala nüfusa ilaveler devam ediyor ve sadece Kerkük'te değil, tüm Irak'ta demografik oranlarda beklenmeyen artışlar var. Bu soruna etnik yapılarla ilgili kısımları da eklediğinizde, bu Kerkük'ün sadece ihtilaflı olarak bilinen bölgeler çerçevesindeki bir problemi olmakla kalmaz, tüm Irak'ta da daha fazla ayrışmalara yol açabilir" diye konuştu. Ajansa dün açıklamada bulunan Kerkük Vilayet Konseyi Arap grubunun üyesi Muhammed Hıdır da, Kerkük'teki Arapların da nüfus sayımına karşı çıktığını belirterek, "Kerkük'te nüfus sayımı karışık bir işlem olacaktır. Araplar ve Türkmenler olarak, çok sayıda ailenin yaşadığı vilayetin dışına çıkmak zorunda kalmış olması nedeniyle, şimdi yapılacak bir nüfus sayımına karşı çıktığımızı içeren bir bildiriyi geçen yıl Planlama Bakanına sunmuştuk" dedi. "Nüfus sayımının yapılması durumunda, kamu mülkleriyle özel mülkleri istismar eden kişiler meşruiyet kazanacaktır ve sonuçta Kerkük hiç de hoş olmayan bir durumda kalacaktır" diye konuşan Hıdır, Kerkük'teki Arap nüfusunun, nüfus sayımının Kerkük sorununun çözülmesinden sonra yapılmasını talep ettiğini vurguladı. Kerkük Vilayet Konseyindeki, "Kürt Kardeşliği Listesi" adlı grubun üyesi Azad El Cabbari ise ajansa dün yaptığı açıklamada, Kerkük'teki Kürt nüfusunun, nüfus sayımının yapılmasını istediğini söyledi. Nüfus sayımının "her medeni millet için gerekli" olduğunu savunan Cabbari, Kerkük'te nüfus sayımı yapılmasının bazı problemlerin halledilmesi açısından önemli olduğunu belirtti. Cabbari, "Nüfus sayımının yapılmaması, bütçe, projeler, şehirde yapılacak genişletmeler ile su ve elektrik gibi bazı temel problemlerin de aralarında bulunduğu bir dizi sorunun çözümünde aksamalara neden oluyor" dedi.