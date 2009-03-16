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Nüfus müdürlüklerinde TC kimlik no izdihamı

Nüfus kağıdında TC kimlik nosu olmayanların oy kullanamayacak olması, nüfus müdürlüklerinde uzun kuyruklara neden oldu.

16 Mart 2009 02:00

YSK'nın nüfus kağıdında TC kimlik no bulunmayanların oy kullanamayacağını açıklaması, nüfus müdürlüklerinde uzun kuyruklara neden oldu.

Kimlikler haftasonu da değiştirilebilecek

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) nüfus cüzdanlarında TC kimlik numarası bulunmayanların 29 Mart yerel seçimlerinde oy kullanamayacaklarını açıklaması üzerine pek çok ildeki nüfus müdürlüklerinde izdiham yaşandı.

YSK kararının ardından nüfus cuzdanları üzerinde kimlik numaraları bulunmayanlar kimliklerini değiştirmek için nüfus müdürlüklerine akın etti. Seçimlere kısa süre YSK'nın kararı açıklamasına tepki gösterenler bunun daha önce açıklanması gerektiğini söyledi.

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