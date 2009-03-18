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Nüfus müdürlükleri gece de açık olacak

İçişleri Bakanı Atalay, 3.5 milyon seçmenin oy kullanabilmesi için nüfus cüzdanlarını yenileme işlemlerinin gerekirse geceleri de yapılacağını bildirdi.

18 Mart 2009 02:00

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, yaklaşık 3.5 milyon seçmenin nüfus cüzdanında kimlik numarasının bulunmadığını belirterek, bu kişilerin seçimlerde oy kullanabilmesi için nüfus cüzdanlarını yenileme işlemlerinin tatil günleri ve talep olması halinde geceleri de yapılacağını bildirdi.

Siyasi parti temsilcilerinin bugün YSK yetkilileriyle bu konuda bir görüşme yapacağını belirten Atalay, "Umarım bu yönde bir esneklik sağlanır. Biz hükümet ve İçişleri Bakanlığı olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz" dedi. AKP, CHP ve MHP ise bugün Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) kimlik numarası zorunluluğunu esnetmesini isteyecek. YSK Başkanı Muammer Aydın ise T.C kimlik numarası olmayanların oy kullanamayacağı yönündeki kararının yasa gereği alındığını söyledi. Aydın, kanun maddesinde değişiklik yapılmasının söz konusu olup olmadığının sorulması üzerine, "Yasa değişirse o zaman konuşalım" dedi.

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