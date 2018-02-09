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Nüfus Müdürlüğü'nden soyağacı açıklaması: Hizmet ne zaman başlayacak?

"Raporun gecikmeli veya kesintili hizmet vermesi ihtimali bulunmaktadır"

09 Şubat 2018 17:02

e-Devlet'in yoğunluk dolayısıyla ulaşıma kapatılan alt ve üst soyağacını gösterdiği yeni hizmetinin en kısa sürede yeniden açılacağı duyuruldu. Açıklamada "Raporun gecikmeli veya kesintili hizmet vermesi ihtimali bulunmaktadır. Alt-Üst soy Raporu hizmeti en kısa sürede vatandaşların kullanımına açılacaktır" denildi.

e-Devlet'in alt ve üst soyağacını gösterdiği yeni hizmeti, büyük ilgi çekti. Yoğunluk, turkiye.gov.tr sitesini servis dışı bırakmaya bile yol açtı. 

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu bilgileri aktardı:

"08.02.2018 tarihinde saat 14:00'da e-Devlet üzerinden hizmete açılmış olan Alt-Üst Soy Raporu 09.02.2017 tarihi saat 02:00'e kadar yaklaşık olarak 200.000 adet üretilmiştir. Vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği hizmette asıl yoğunluk ise gece 02:00- 04:00 arasında (yaklaşık 110.000 Alt-Üst Soy Raporu) yaşanmıştır.

Saat 04:00 dan itibaren ise aşırı talep olmasından dolayı verilen hizmette gecikmelerin oluşmasına ve vatandaşların bekleme sürelerinde artış yaşanmaya başlamasından dolayı Alt-Üst Soy Raporunun e-Devlet üzerinden paylaşımı geçici olarak durdurulmuştur. 

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından e-Devlet üzerinden sunulmakta olan Nüfus Kayıt Örneği ve Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi hizmeti sunulmaya devam etmekte olup, yoğunluğun azalmasından sonra Alt-Üst Soy Raporu hizmeti en kısa sürede vatandaşların kullanımına açılacaktır. Ancak vatandaşların yoğun talebi ile orantılı olarak Alt-Üst Soy Raporunun gecikmeli veya kesintili hizmet vermesi ihtimali bulunmaktadır."

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