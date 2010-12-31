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Ekonomi

NÜFUS CÜZDANLARI İÇİN 5 LİRA ANKARA (A.A)

31 Aralık 2010 14:17

-NÜFUS CÜZDANLARI İÇİN 5 LİRA ANKARA (A.A) - 31.12.2010 - Değerli kağıt bedelleri, 1 Ocak 2011'den itibaren geçerli olmak üzere yüzde 6,45-8,7 oranında artırıldı. Maliye Bakanlığının, ''Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği'' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Buna göre, pasaportlar için 50 lira olan değerli kağıt bedeli, yüzde 8'lik artışla 54 liraya yükseldi. Sürücü belgeleri için ödenecek bedel 62 liradan 67 liraya, nüfus cüzdanları için ödenecek bedel ise 4 liradan 4 lira 60 kuruşa yükseltildi. Bu yıl 5 lira olan noter kağıtları için 2011'de 5,40 lira, 3,10 lira olan banka çekleri (her bir çek yaprağı) için de 3,30 lira ödenecek. /* 1 Ocak 2011 tarihinden geçerli olmak üzere değerli kağıt bedelleri şöyle:      DEĞERLİ KAĞIT CİNSİ                  BEDEL (TL) -------------------                  --------- - Noter kağıtları Noter kağıdı                             5,40 Beyanname                                5,40 Protesto, vekaletname, re'sen senet     10,80 -Pasaportlar                            54,00 -Yabancılar için ikamet tezkeresi      149,00 -Nüfus cüzdanları                        5,00 -Aile cüzdanları                        50,00 -Sürücü belgeleri                       67,00 -Sürücü çalışma belgeleri               67,00 -Motorlu araç trafik belgesi            67,00 -Motorlu araç tescil belgesi            50,00 -İş makinesi tescil belgesi             50,00 -Banka çekleri                           3,30 */  

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