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Nüfus cüzdanına Kürtçe ismi 31 yıl sonra yazdırabildi

Şanlıurfa'da 31 yıl önce dünyaya gelen ve 'Gün ışığı' anlamına gelen adı 'Ronayi' Kürtçe olduğu için

27 Haziran 2011 03:00

T24 - Şanlıurfa'da 31 yıl önce dünyaya gelen ve 'Gün ışığı' anlamına gelen adı 'Ronayi' Kürtçe olduğu için nüfus cüzdanına yazdırılamayınca 'Ferhan' adını alan avukat, isim değişikliği için açtığı davayı kazandı.

Kürtçe ismine 31 yıl sonra kavuştu

Günlük yaşamda kullandığı Ronayi adını 31 yıl sonra kimliğine de yazdıran Paydaş, “3 yıllık hukuki mücadele sonunda ismime kavuştum, çok mutluyum” dedi.

Radikal gazetesinde yer alan habere göre Paydaş, “1980’de doğduğumda, babam cezaevinde olduğundan bir süre isimsiz kalıyorum. Tahliye olan babamı ziyarete gelen dönemin Diyarbakır Belediye Başkanı Mehdi Zana, oğlunun da adı olan ’Ronayi’ isminin bana verilmesini istemiş ama Kürtçe olduğu için kimliğe yazılmamış. Okul sürecine kadar kimliksiz dolaştım. Köyün öğretmeni Ferhan ismiyle bana kimlik çıkarmış” dedi.


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