Nüfus cüzdanına Kürtçe ismi 31 yıl sonra yazdırabildi

T24

Günlük yaşamda kullandığı Ronayi adını 31 yıl sonra kimliğine de yazdıran Paydaş, “3 yıllık hukuki mücadele sonunda ismime kavuştum, çok mutluyum” dedi.Radikal gazetesinde yer alan habere göre Paydaş, “1980’de doğduğumda, babam cezaevinde olduğundan bir süre isimsiz kalıyorum. Tahliye olan babamı ziyarete gelen dönemin Diyarbakır Belediye Başkanı Mehdi Zana, oğlunun da adı olan ’Ronayi’ isminin bana verilmesini istemiş ama Kürtçe olduğu için kimliğe yazılmamış. Okul sürecine kadar kimliksiz dolaştım. Köyün öğretmeni Ferhan ismiyle bana kimlik çıkarmış” dedi.