'Nüfus çalışanları artan iş yükünü taşıyamayacak hale geldi'

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) - MERSİN\'de, E-Nüfus Sendikası Genel Başkan Ali Kart, Türkiye genelinde 9 bin 700 personeli bulunan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü\'nde çalışanların artan iş yükünü taşımayacak duruma geldiğini, bu nedenle bakanlığın mülakatını yaptığı bin 117 sözleşmelinin yanı sıra 3 bin 500 yeni personel alımı yapması gerektiğini söyledi.

E-Nüfus Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, nüfus çalışanlarının artan iş yükü nedeniyle çalışamaz duruma geldiğini savundu. Kart, \"Artık bu kantar, bu yükü çekemez. Gün geçmiyor ki Nüfus Müdürlükleri\'nde bulunan yoğunluğa, yeni bir sebeple yoğunluk eklenmesin. Çipli kimlik, ehliyet, pasaport ve asli işlemlerinin yoğunluğu ile boğuşmakta olan nüfus çalışanları, bazı kurumların keyfi uygulamaları, fazladan evrak istemeleri ile vatandaşı nüfusa yönlendirmesi neticesinde bir kat daha artan yükle mücadele etmektedir. Öyle ki İstanbul, Ankara başta olmak üzere büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar işlem önceliği almak için, kendilerine yakın illerden randevu alarak, o illere gidip işlem yaptırmaktadır\" dedi.

KALICI ÇÖZÜMLER GEREK

Kart, geçici çözümler yerine, kalıcı yapısal çözümlerle yoğunluğa son verilmesini beklediklerini ifade ederek, \"Aciliyet arz eden, mülakatı yapılan bin 117 sözleşmeli personel alım işleminin bir an önce tamamlanarak göreve başlatılmasını bekliyoruz. Buna ek olarak yeni 3 bin 500 personel alımı yapılması şarttır. Nüfus çalışanlarına yıpranma hakkı ve 500 TL ek ödeme verilmesi, adres tescil işleminin e-devlet şifresi ile yapılabilir hale getirilmesi gerekiyor. Kullanılmakta olan cihazların, daha kaliteli, verimli cihazlarla değiştirilmesi sayesinde, vatandaşa ve personele eziyete dönüşen işlem zorluğunun önüne geçilmesi, İçişleri Bakanımızın sesimizi duymasını ve çözüm aşamasında hızlı kararlar alınmasını bekliyoruz. Zira artık nüfus çalışanlarının yükü taşıyamayacağı boyutlara gelmektedir\" diye konuştu.

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