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Dünya

Nüdist kabileden porno yasasına isyan

Endonezya’da İslamcı partinin hazırladığı "küçükleri muzır neşriyattan koruma" yasa tasarısına yerli kabileleri tepki gösterdi: "Biz doğal çıpla

13 Ekim 2008 03:00

Endonezya’da İslamcı partinin hazırladığı "küçükleri muzır neşriyattan koruma" yasa tasarısına yerli kabileleri tepki gösterdi: "Biz doğal çıplağız, ya pornoya karşı yasa bize karşı da kullanılırsa?"

Endonezya'da İslamcı bir parti, küçükleri muzır yayından korumak gerekçesiyle, pornografik yayınlara yasak getirilmesi için yasa tasarısı hazırlaması, ülkedeki yerli kabilelerin büyük tepkisine neden oldu.

Papua, Kuzey Sulavesi, Java ve Balililerden oluşan ve sayıları 2 bini aşan kalabalık, Bali Adası’nda toplanarak, gelecek ay parlamentoda oylanması beklenen anti pornografi yasa tasarısını protesto etti. 230 metrelik Endonezya bayrağı açan ve geleneksel danslarını sergileyen protestocu kalabalık, yasa tasarısının geçmesinin, ulusal birliğe darbe vuracağını savunuyorlar.

Ülkede Müslümanlar dışında, Hindular, Hıristiyanlar ve yerel dinlere inanan kabileler de bulunuyor. Çok etnikli ve çok dinli ülkede, bazı kabilelerin çıplaklığı doğal karşılayıp, yaşamlarını geleneklerine uygun olarak çıplak sürdürdüklerine dikkat çekilerek, yasa tasarısının çelişkisine vurgu yapıldı. Söz konusu yasanın, küçük etnik gruplara karşı kullanılmasından korkuluyor. Yasanın ayrıca, aşırı İslamcıları, ılımlı İslamcılara karşı güçlendirmesi olasılığı da endişe nedeni.

Java’daki Yogyagarta bölgesi sultanının karısı Ratu Hemas, "Bu yasa tasarısı, ulusal birliğimizi tehdit ediyor. Buna karşı tüm gücümüzle mücadele edip, geçmesini engellemeliyiz" diye konuştu.

Bu yasa birliği bozar

Çoğunluğu Müslüman ancak çok dinli Endonezya’nın farklı kesimlerinden gelen binlerce kişi dün Bali’de anti-porno yasasını protesto etti. Göstericiler arasında geleneksel süslerine bürünmüş Batı Papualı yerliler de vardı. Protestoculara göre İslamcıların hazırladığı yasa tasarısı, ulusal birliğe darbe niteliğinde. (Milliyet)

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