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Nuçe TV: Aralarında BDP'li yöneticilerinin de olduğu 70 gözaltı

Diyarbakır'da bugün gerçekleştirilen baskınlarda aralarında BDP yöneticilerinin de bulunduğu 70'i aşkın kişinin gözaltına alındığı bildirildi

26 Mart 2013 14:47

Diyarbakır'da bugün gerçekleştirilen baskınlarda aralarında BDP yöneticilerinin de bulunduğu 70'i aşkın kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Diyarbakır'da bugün gerçekleştirilen baskınlarda aralarında BDP yöneticilerinin de bulunduğu 70'i aşkın kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Nuçe TV'nin haberine göre bugün polis çok sayıda eve baskın gerçekleştirdi. Baskın sonucunda aralarında BDP yöneticilerinin de bulunduğu 70'i aşkın kişi gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde düzenlenen baskınların Diyarbakır merkezindeki Bağlar, Yenişehir ve Sur ilçelerinin yanısıra diğer ilçelerdeki BDP üyelerini hedeflediği bildirildi.  Gözaltına alınan kişilerin Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü bildirildi.

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