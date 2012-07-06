NTV'ye izinsiz fotoğraf cezası

NTV 2007 Almanağı’nda, fotoğrafçı Nihat Karadağ'a ait olan bir fotoğrafı izinsiz kullanan NTV Yayınları, İstanbul 3. Fikrî Ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi tarafından cezaya çarptırıldı.

Davaya konu olan fotoğraf, "NTV 2007 Almanak"ında Hrant Dink'in öldürülmesi ile ilgili ‘Hepimiz...?’ başlıklı yazıda kullanıldı. Hrant Dink cinayetinin protesto edildiği bir yürüyüşte çekilen fotoğrafın izinsiz kullanılması nedeniyle hukuk mücadelesi başlatan Nihat Karadağ, Avukat Erkut Güzel aracılığıyla dava açtı ve 4 yıl süren mücadelesini zaferle sonuçlandırdı.



NTV'den telif hakkı istedi



Dava süreci, Nihat Karadağ’ın fotoğrafçı bir arkadaşının uyarısıyla başladı. 2007 yılında Türkiye'de ve Dünya'da yaşanan önemli olayların anlatıldığı ve NTV yayınlarından çıkan 2007 Almanağı’nda kendi fotoğrafının kullanıldığını gören fotoğrafçı Nihat Karadağ, NTV ile iletişime geçerek telif hakkı için kendisine ödeme yapılmasını istedi. Görüşmenin üzerinden bir kaç ay geçmesine rağmen kendisine ödeme yapılmadığını ifade eden Karadağ, NTV yetkililerince kendisine "Sıkıysa dava aç" denildiğini iddia etti.



'Almanak yayınlandıktan 3 ay sonra makbuz kesilmiş'



Şu an Fotoğraf Platformu bünyesinde fotoğrafçılığa devam eden Karadağ, 4 yıl süren dava sürecini şu şekilde anlattı:

"Telif hakları konusunda ne yazık ki fazla bilgiye sahip olmayan bir milletiz. Doğrusu ben de çok fazla bilgi sahibi değildim. Hatta İlk anda görüştüğüm avukatlar benden daha az bilgiye sahipti. Daha önce telif davalarına bakmış bir avukat aradım ve Avukat Erkut beye ulaştım. 4 yıl süren dava boyunca sürekli Erkut beyle bilgi alışverişinde bulunduk. Bu süreçte NTV’nin tavrı beni çok şaşırttı ve üzdü. Bana "Sıkıysa dava aç" diyen NTV yetkilileri, Aralık 2007’de basılan Almanak için Mart 2008'de 60 lira 70 kuruşluk bir makbuz keserek ödeme yaptıklarını iddia ettiler. Yani Almanak yayınlandıktan 3 ay sonra ödeme yapıldığını gösterir bir makbuz gösteriyorlar. Bu makbuzda benim adıma değil, başka bir haber ajansı adına kesilmiş. Sonuç olarak telif hakkını bana ödemediler. Mahkeme doğru kararı verdi ve davayı kazandım. Bu davanın emeğe ve telif haklarına saygı gösterilmesi anlamında yol gösterici olmasını umuyorum.”

Dava sonunda NTV'ye 300 TL maddi, 300 TL manevi olmak üzere toplam 600 TL ceza verilirken, mahkeme masraflarını da NTV'nin ödemesine karar verildi. Fotoğrafçı Nihat Karadağ, dava sonucunda alacağı parayı Hrant Dink Vakfı'na bağışlayacağını söyledi