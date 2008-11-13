NTV'nin Rıdvan'ı varsa...



TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, futbolu bırakan ve yorumcu olması beklenen milli futbolcu Hakan Şükür’ün TRT ile görüştüğünü doğruladı ve “Bazıları nasıl Rıdvan Dilmen’i getiriyorsa, biz de Şükür’ü getireceğiz" dedi.





TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, futbolu bırakan ve yorumcu olması beklenen milli futbolcu Hakan Şükür’ün TRT ile görüştüğünü doğruladı ve “Bazıları nasıl Rıdvan Dilmen’i getiriyorsa, biz de Şükür’ü getireceğiz. TRT’nin primitif yayın yapmasını isteyenlerin dileği tutmayacak” dedi.

TBMM KİT Komisyonu’nda TRT’nin hesapları görüşülürken söz alan Şahin milletvekillerine bilgi verdi ve medyadaki tekelleşmeden de bahsetti. CHP’li komisyon üyesi Ali Rıza Koçal bu söz ile neyin kastedildiğini sordu. AKP’li Emin Tutan ise, “Ergenekon avukatlığı yetmedi şimdi de Doğan Grubu'nun avukatlığını yapıyorsunuz” diye sataşınca ortam bir anda gerildi. CHP’ler “Doğanla falan işimiz yok kardeşim” karşılığını verdi.



Daha sonra, TRT’deki kadrolaşma iddialarını cevaplayan Genel Müdür Şahin, “Eğer kadrolaşmaya gitseydik, bölge bürolarımızı kapatmaz, oralara kendi adamlarımızı doldururduk. TRT’de bir kaç muhafazakar dışında program yapanların hepsi sosyal demokratlar” diyerek kendisini savundu.



CHP lideri Baykal’ı da üç kez programa davet etmelerine karşın olumlu yanıt vermediğini söyleyen Şahin, “CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol ile özel program yapmak istedik, yine olumsuz yanıt aldık’’ dedi. CHP’li Hüseyin Ünsal ise Baykal’ın TRT’nin randevularına neden olumsuz yanıt verdiğini anlatırken ilginç bir örnek verdi. Ünsal, “(Ben devletime, milletime bağlıyım) diyemeyen Etyen Mahçupyan TRT’de program yapıyor. Cumhuriyet ilkelerine bağlılık önemlidir.” dedi.



"HAKAN ŞÜKÜR'Ü TRT'YE BEN DAVET ETTİM"



TRT’nin kamu yayıncılığını benimsediğini kaydeden Şahin futbolu bırakan ve yıllık 700 bin YTL karşılığında TRT ile yorumcu olarak anlaştığı iddia edilen Hakan Şükür ile ilgili soruyu da yanıtladı. Şahin, şöyle dedi: “Hakan Şükür ile ben görüştüm, TRT’ye ben davet ettim. Ne para meselesini konuştuk ne de herhangi bir başka şey. Ama belli anlayışlar 'Bu ne anlar spordan' diye açıklamalar yaptılar. Kürtçe televizyon konusunda İbrahim Tatlıses ile de görüşmemiz olmuştu. Ancak Tatlıses, bir kanala çıkıp alacağı parayı açıkladı, biz de o işi bitirdik. TRT primitif bir kanal olsun isteniyor. Nasıl birileri Rıdvan Dilmen’i alıyorsa biz de Hakan Şükür’ü alacağız, ama tüyü bitmemiş yetimin hakkını da kimseye yedirmeyeceğiz”