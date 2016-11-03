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NTV’nin iddiası: FETÖ’cüler toplu firar edecekti, son anda önlendi

"Örgüt üyeleri, şifreli bir şekilde yazışıyorlardı"

03 Kasım 2016 19:50

NTV, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası tutuklanan ve Sincan Cezaevi’ne konulan 5 bin 554 tutuklunun cezaevinden firar edecekken planlarının deşifre olduğunu öne sürdü. Haberde tutuklu kişilerin kendi aralarında gizli haberleşme için şifreli teknikler kullandığı öne sürülürken, notlardan bazılarında "Sıkıntı, içerdekilerle dışardakiler birleşince bitecek", "Şehitler toplanın cenk başlıyor" şeklinde ifadeler yer aldığı söylendi.

NTV’de yer alan haber özetle şöyle:

Sincan F Tipi Cezaevi'nde kalan FETÖ üyelerinin toplu firar planları ele geçirildi. 15 Temmuz darbe girişiminin beyin takımının da aralarında bulunduğu 5 bin 544 FETÖ üyesinin kaldığı Sincan Cezaevi'nde firar ve kalkışma planı son anda deşifre edildi. Bütün planları hazırlanan firarın, kasım ayı için planlandığı ortaya çıktı.

Sincan Cezaevi Tabur Komutanlığı'nın FETÖ zanlılarının koğuşlarına yaptığı ani baskınlarda; cezaevinin şeması, şifreli notlar, koğuş ve havalandırma planları, cezaevini koruyan hava savunma sistemlerinin yerlerini gösteren planlar ele geçirildi.

Ayrıntılı bir rapor hazırlayan Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığı, acil koduyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nı derhal önlem alınması için uyardı.

Uyarı yazısında cezaevinin kapasitesinin 6 bin olmasına rağmen 8 bin 76 tutuklu ve hükümlü kaldığına dikkat çekildi.

Cezaevinde kalan 5 bin 544 FETÖ üyesinin birbirlerini tanıdıkları için havalandırma sırasında sesli ve yazılı notlarla haberleştiklerine işaret edilen yazıda, "FETÖ üyelerinin sık sık hastaneye sevk aldırarak yüzyüze temas kurdukları, isyan, kargaşa, rehin alma, yangın ve firara teşebbüs etme gayreti içinde oldukları değerlendirilmektedir" denildi. Yazıda, bazı FETÖ üyesi asker şahısların gayrı-nizami harp, sabotaj planı yapma gibi konularda uzman oldukları uyarısında bulunuldu.

Örgüt üyelerinin kendi aralarında gizli haberleşme için şifreli yazışma teknikleri geliştirdikleri, jandarma ve cezaevi personeli hakkında bilgi topladıkları da tespit edildi. Ele geçirilen şifreli notlarda, "Sıkıntı, içerdekilerle dışardakiler birleşince bitecek", "Şehitler toplanın cenk başlıyor" şeklinde ifadeler olduğu görüldü. Bu gelişmenin ardından cezaevini koruyan personel sayısı artırıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsacılığı, zanlıların cezaevi personelinden yardım aldığı iddialarına yönelik olarak da soruşturma başlattı.

NTV’nin yayınladığı belgeler ise şöyle:

 

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