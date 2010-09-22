NTVMSNBC Yayın Yönetmeni Yeşiltepe'nin gafı: Biraz tartışmalı ve provokatif eserler!

T24 - İstanbul Tophane'deki sanat galerilerine biber gazlarıyla yapılan taşlı, demirli, sopalı saldırı, sergilenen eserlerin niteliği konusunda tartışmalı yorumlara da yol açtı. Haber sitesi NTVMSNBC'nin Yayın Yönetmeni Ahmet Yeşiltepe, sergilenen eserlerin “biraz provokatif ve tartışmalı olduğunu” öne sürdü.





Yeşiltepe, NTV canlı yayınında NTVMSNBC'nin içeriği hakkında bilgi verirken en geniş bölümü Tophane'deki saldırıya ayırdı. NTVMSNBC'nin saldırıya uğrayan galeride sergilenen eserleri gündeme getirerek olaya yeni bir boyut kattığını vurgulayan Yeşiltepe, kendi sitelerinde görüntüleri yayınlanan eserlerin diğer mecralarca da alıntılandığını anlattı. Yeşiltepe bu esnada, “Biraz provokatif olduğu kabul edilen... Biraz tartışmalı bu eserler” dedi.





NTV'deki “Zaman Yolcusu” adlı program da yapan ve sanat tarihi üzerine antik kentlerden gerçekleştirdiği yayınlar beğeni toplayan Yeşiltepe'nin saldırıya uğrayan galerideki sanat eserlerini “biraz provokatif ve tartışmalı” bulduğunu ifade etmesi dikkat çekti.





Söz konusu eserler NTVMSNBC'de “Extramücadele'nin 'rahatsız eden' işleri” başlığı altında yayımlandı.

NTVMSNBC'nin yayımladığı eserler :