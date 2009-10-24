NTV'den Taraf gazetesine cevap

T24 - Haber kanalı NTV, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin yaşamına mal olan helikopterin, kendi santralinden yapılan telefon aramalarıyla düşürüldüğünü öne süren Taraf gazetesinin iddialarını, saat kayıtlarını gösteren belgelerle çürüttü. Taraf gazetesinin, helikopter düşmeden önce ve düştüğü sıralarda Yazıcıoğlu'nun cep telefonunun NTV santralinden 139 kez arandığı iddiasında Türkiye saatinden 2 saat geri olan Greenwich saatini dikkate almayarak büyük bir yanılgıya düştüğü ortaya çıktı.















İŞTE O TELEFON KAYITLARI



NTV'de Banu Güven'in duyurduğu telefon kayıtlarına ilişkin haber NTVMSNBC sitesinde de şu ifadelerle yer aldı:



NTV, kendisini itham altında bırakan Taraf gazetesine yanıt veriyor.





Taraf gazetesi’nin dün (22 Ekim 2009) ortaya atıp bugün sürdürdüğü, BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun helikopteri düşmeden önce NTV’den arandığı yönündeki iddialarının gerçek dışılığı, telefon kayıtlarından ortaya çıktı.

NTV, telekomünikasyon hizmetlerini özel bir kuruluştan alıyor. O kuruluş kayıtları hem GMT, hem de Türkiye saatine göre tutuyor ve Türk Telekom’a iletiyor.

Taraf gazetesi, elindeki kayıtları araştırma gereği duymadan tek yanlı yayın yaptı. Taraf gazetesinin elinde bulunan kayıtlarda ilk arama 14.34 olarak görünüyor. Bu saat doğru, ancak GMT'ye göre.

Türkiye saatine göre ise ilk aramanın yapıldığı saat 16.34. Yani Taraf gazetesi ya GMT saatini bilmiyor ya da bildiği halde kasıtlı olarak bu haberi yaptı.

Peki nedir bu GMT saati? GMT, İngiltere Greenwich’e göre ayarlanan dünya saatidir. Bütün dünya ülkeleri GMT’yi referans saat olarak kabul eder. Taraf gazetesi GMT saatini yok sayarak NTV’yi suikastle suçlamıştır.

Türkiye saati (TSİ) ile GMT arasında 2 saat fark vardır ve NTV’den ilk arama saati GMT'ye göre 14.34, Türkiye saatine göre 16.34’tür.

Taraf gazetesi, bu telefon kayıtlarını aldığında hiçbir araştırma yapmadan komplo teorileriyle yarattığı bir senaryoyu haber gibi sunmuştur.

“Bu nasıl gazetecilik?” sorusu tam da bu yüzden gereklidir. Çünkü basit bir araştırmayla arama kayıtlarının GMT'ye göre tutulduğu öğrenilebilirdi. Bunu yapmak keyfi değil, temel bir gazetecilik refleksidir.

Olay günü NTV ilk olarak İHA muhabiri İsmail Güneş’i aramıştır. Bu aramanın saati GMT’ye göre 14.34, Türkiye saatine göre 16.34’tür. Yani kazanın olduğu varsayılan saatten sonradır.

Yine NTV, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nu GMT’ye göre 14.36 Türkiye saatine göre 16.36’da aramıştır. Yine, kazanın olduğu varsayılan saatten sonradır.

Taraf gazetesinin “NTV kazadan önce aradı” şeklindeki akıl dışı iddiasının, aynı zamanda gerçek dışı da olduğu bu telefon dökümleriyle ortaya çıkmıştır.



Saygıyla duyurulur.