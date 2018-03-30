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Spor

NTV ve TRT karşılaştı; Kalın ve Bak'ın takımı kazandı

Maçta Hidayet Türkoğlu, Hamza Yerlikaya, İbrahim Kalın ve Osman Aşkın Bak da forma giydi

30 Mart 2018 15:41

Bakanlık takımı, Osman Aşkın Bak, İbrahim Kalın, Hamza Yerlikaya, Hidayet Türkoğlu ve Ender Arslan ilk beşiyle gösteri maçına başladı. Karşılaşmanın ilk devresi 17-17 berabere biterken, ikinci devrede Bakanlık takımı oyuna ağırlığını koyarak maçı lehine çevirdi ve 38-27 galip ayrılmasını bildi.

Turnuvada birinciliği kazanan TRT'nin kupasını ve madalyaları Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak verirken, ikinci sırada turnuvayı bitiren NTV'ye ödülünü Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın takdim etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Toto 2. Medya Çalışanları Basketbol Turnuvası kapsamındaki gösteri maçında forma giydi. Ankara Spor Salonu'nda oynanan gösteri maçında Bakan Bak'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanları Hidayet Türkoğlu ve Hamza Yerlikaya da yer aldı.

2. Medya Çalışanları Basketbol Turnuvası’na 13 medya kuruluşunun yanı sıra Spor Toto Teşkilat Başkanlığının takımı katıldı.

Turnuvanın finalinde NTV ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) karşılaştı. Rakibini 21-7 mağlup eden TRT  birinciliği kazanırken, NTV ikinci, ATV üçüncü ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı da 4. sırada yer aldı.

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TRTNTVİbrahim KalınOsman Aşkın Bakbasketbol

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