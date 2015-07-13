NTV, Van Persie'yi Osmanlıspor'un başına getirdi!

NTV, Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Robin VanPersie'yi Osmanlıspor teknik direktörü olarak haberleştirdi.



Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Hollandalı futbolcu Robin Van Persie'nin İstanbul'a geldiği haberini yapan NTV kanalı, "Osmanlıspor teknik direktörlüğüne Robin Van Persie getirildi" diye okuyucularına aktardı.

Bizim böyle bir şeyden haberimiz yok. @ntv pic.twitter.com/DFjChRKMQW — Osmanlıspor FK (@0smanlisporFK) 12 Temmuz 2015

Osmanlıspor resmiTwitter hesabından NTV'ye "Bizim böyle bir şeyden haberimiz yok." diye yazdı. Sosyal medyada yapılan hatayla ilgili çok sayıda tweet atıldı.

Konuyla ilgi sosyal medyada yer alan bazı paylaşımlar şöyle:



