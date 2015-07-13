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Spor

NTV, Van Persie'yi Osmanlıspor'un başına getirdi!

NTV'nin KJ hatası sosyal medyada espri konusu oldu

13 Temmuz 2015 13:28

NTV, Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Robin VanPersie'yi Osmanlıspor teknik direktörü olarak haberleştirdi.
 
Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Hollandalı futbolcu Robin Van Persie'nin İstanbul'a geldiği haberini yapan NTV kanalı, "Osmanlıspor teknik direktörlüğüne Robin Van Persie getirildi" diye okuyucularına aktardı. 

 

 

 

Osmanlıspor resmiTwitter hesabından NTV'ye "Bizim böyle bir şeyden haberimiz yok." diye yazdı. Sosyal medyada yapılan hatayla ilgili çok sayıda tweet atıldı.

Konuyla ilgi sosyal medyada yer alan bazı paylaşımlar şöyle:


 

 

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