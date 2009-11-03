NTV-Taraf kavgası mahkemelik

NTV ve Taraf arasındaki Yazıcıoğlu'nun içinde olduğu helikopterin düşmesiyle ilgili haber tartışması yeniden alevlendi. Ahmet Altan'ın 'Peki GMT saatini neden 48 saat sonra açıkladılar?' sözleri üzerine NTV, Taraf gazetesine dava açacağını duyurdu.

Taraf gazetesi, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun içinde bulunduğu helikopterin NTV stantralinden yapılan aramalar yüzünden düştüğünü yazdı. NTV ise, aramaların helikopterin düşmesinden sonra haber amaçlı yapıldığını söyledi. Cep telefonu şirketinin arama zamanını, Greenwich saatine göre göstermesi yüzünden Taraf'ın haberde hata yaptığı ortaya çıktı. Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan özür diledi. Ancak Ahmet Altan “NTV, GMT’yi (Greenwich Mean Time) biliyor da neden 48 saat sonra açıkladı” diyerek tartışmayı yeniden başlattı.



Yardımcısı Yasemin Çongar ile CNN TÜRK'te yayınlanan “Tecrübe Konuşuyor” programına katılan Ahmet Altan, “Özür diledik ama aslında biz o kadar hatalı değildik. Bu işi merak eden sadece biz değiliz. Savcılık da merak etmiş, telefon dökümlerini görünce. NTV’yi çağırıp sormuşlar” dedi. Ahmet Altan, “NTV, savcılığa GMT’yi söyledi mi?” diye sordu.



Ruşen Çakır, NTV'de her sabah yayınlanan Mirgün Cabas ile sunduğu Yazıişleri progamında Ahmet Altan'a bugün “Yine kalleşlik yaptılar” diye cevap verdi. Tartışmayı bitirdiklerini anlatan Mirgün Cabas da Taraf için “Kafa bulandırıyorlar” dedi.





Cip takıldı, manyetik alan oluşturuldu

Mehmet Baransu’nun Taraf’taki bugün yayınlanan haberine göre Muhsin Yazıcıoğlu’nun cep telefonu helikopter havalanır havalanmaz, her beş saniye de bir NTV’nin santralinden arandı. Saat 14.36’da başlayan aramalar kaza anına kadar sürdü. Muhsin Yazıcıoğlu tam 139 defa arandı. Kazadan sonra ise 2 arama oldu. BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ helikopter havadayken 33 saniye içerisinde tam 4, kazada hayatını kaybeden İHA Muhabiri İsmail Güneş 133, Pilot Kaya İstektepe 37 kez arandı. Haberde adı verilmeyen telekomünikasyon ve ulaşımda görevli iki mühendisin söylediklerine de yer verildi. Bu iki mühendise göre helikoptere daha önce cip yerleştirildi. Aramalar ile manyetik bir alan yarıldı. Helikopterin GPS’i ile hız ve yükseklik göstergeleri bozuldu. Pilot olduğundan daha yüksekte uçtuğunu düşündü ve dağa çarptı.





Otomatiğe bağladım

O dönem NTV Genel Yayın Koordinatörü olduğunu bilirten Mirgün Cabas, İHA muhabirinden helikopterin düştüğüne dair gelen ilk haber üzerine, bir telefonun başına oturup Muhsin Yazıcıoğlu’nu "otomatiğe bağlayarak" ve "ısrarla" aradığını söylemişti. İlk gelen bilgi ile yapılacak haberin yetersiz kalacağını düşündüklerini ve bu yüzden helikopterdekileri aradıklarını anlatan Mirgün Cabas, "Bu haberde sakat bir sürü şey var. Kazanın kaçta olduğuna dair hiçbirşey yazmıyor. Arama zamanı yazıyor. Beyinleri bulandırmak için uzman görüşlerine yer verilmiş. Birkaç aklı evvel uzman da belli ki muhabirin istediği yönde cevap vermiş" diye konuşmuştu.



Canlı yayına bağlanan Taraf Gazetesi Genel Yayın Yardımcısı Yasemin Çongar ise, haberin arkasında olduklarını tekrarlamiş, Doğuş Yayın Grubu’ndan yapılan yazılı açıklamada “NTV, gazetecilik ilkelerine dayanmadan yapılan, bu nedenle kasıtlı olduğu her halinden belli bu haberin sorumluları hakkında gerekli yasal işlemlere de başvuracaktır” denilmişti.





NTV dava açıyor

Taraf gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan, dün akşam CNN Türk’te yayınlanan “Tecrübe Konuşuyor” isimli programda; “Özür diledik, mızıkçılık yapmadık ama aslında o kadar da hatalı değiliz” diyerek, NTV’yi yine bilimsel niteliği olmayan iddialarla suçlamaya devam etti. Programda, özür dilemek zorunda kaldıkları haberi savunmaya çalışan Ahmet Altan “Madem GMT’yi biliyorlardı, neden 48 saat sonra açıkladılar” ifadesini kullandı. NTV, bunun üzerine yazılı bir açıklama yaparak, konuyu mahkemeye taşıyacağını duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Taraf gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan, ‘Özür diledik, konuyu uzatmadık, ama o kadar da hatalı değiliz’ diyerek, özürün samimiyetsizliğine inananları ne yazık ki haklı çıkartmıştır.

NTV, 'cevap ve düzeltme' hakkını kullanarak konunun kapanmasını beklerken, ‘Madem biliyorlardı kayıtların GMT saati olduğunu, neden önceden söylemediler’ suçlaması ile karşı karşıya kalmıştır.

Bu durumda dava açmak NTV için kaçınılmaz hale gelmiştir. Sorumsuzca yapılan bu haberin, NTV’yi töhmet altında bırakan bu çarpık yaklaşımın hukuk yolundan başka bir yolla düzeltilmeyeceği ortadadır.

Haberin yanlış, yanıltıcı ve meslek ilkelerine aykırı olduğunu, uyduruk komplo teorilerinin yol açabileceği hasarı, Taraf’a hukuk yoluyla anlatmaya çalışacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”