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Spor

NTV Spor'un kapanacağı tarih açıklandı

Discovery grubuna satılan NTV Spor'un kapanış günü ve saati belli oldu

06 Mart 2018 18:54

Discovery grubuna satılan NTV Spor'un kapanış günü ve saati belli oldu.

Discovery Networks tarafından yapılan açıklamada, 17 Mart Çarşamba günü (yarın) 22:30'da, DMAX'ın NTV Spor'un yerini alacağı ve Discovery'nin Türkiye pazarında TLC'den sonra şifresiz yayın yapacak ikinci kanalı olacağı olacağı duyuruldu.

DMAX, erkeklere yönelik yaşam tarzı ve eğlence içerikli ücretsiz yayın yapacak.

Discovery Networks Türkiye Başkanı ve Genel Müdürü Lydia Fairfax, "DMAX kanalını Türkiye pazarına tanıtmaktan ve kanal portföyümüzü daha da genişletip çeşitlendirmekten ötürü oldukça heyecanlıyız. DMAX zorlu mesleklerden, spor ve arabalara ve en iyi senaryolu içerikleri izleyicilere sunarken aynı zamanda onları eğlendirecek, aydınlatacak ve onlara ilham verecek. İzleyiciler kanalı izlerken çok keyif alacak" dedi.

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