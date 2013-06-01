NTV önünde 'medya neden sessiz' protestosu

Taksim'de ve Türkiye'nin birçok bölgesinde yüzbinlerce kişinin katıldığı Taksim Gezi Parkı eylemlerinde televizyonlarının yayın yapmamasını protesto eden bir grup NTV binasının önünde toplanarak medyanın tutumunu protesto etti.

İTÜ öğrencileri ve Taksim'den gelen bir grup Maslak'taki NTV stüdyolarını da bünyesinde barındıran Doğuş Super Center binası önünde oturma eylemi yapıyor.

Türk televziyonlarının tümünün aynı şekilde olayları görmezden gelmesi, iki soruyu gündeme getirdi. Hükümet tarafından yapılan bir sansür uygulaması söz konusu oldu mu?