NTV'de 3 gazetecide daha Koronavirüs tespit edildi

NTV'de muhabir Korhan Varol'un ardından iki muhabir ve bir kameramanın da Koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

Muhabir Korhan Varol’un Koronavirüs’e yakalandığını duyurmasının ardından iki muhabir ve bir kameramanın daha testleri pozitif çıktı. Gazete Duvar'da yer alan habere göre NTV spikerlerinden Serhan Başbahçıvan, 3 mesai arkadaşında Koronavirüs çıktığını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, medyada en sıkı tedbirleri kendilerinin aldığını savunan Başbahçıvan, şu bilgilendirmeyi yaptı:

“Bu önlemlerin yarısı bile yok diğer medya kuruluşlarında. Kameraman ve muhabirlere köpek barınağı gibi bahçede ayrı yer yapanlar var. Evet bu kadar önleme rağmen haber merkezimizde pozitif vakalarımız var. Diyeceğim şu, kıçınızı kırın evde oturun! Genel önlemler yetersiz, bizler sağlığımızı, ailelerimizi tehlikeye atıyoruz size haber vermek için. Konu para değil, bugün onlar yarın belki ben pozitif çıkacağım. Ama yayın bir şekilde devam edecek.

İş çığırından çıktı zaten. Sen otur evde, inan bu süreci bu stresi yaşamak istemezsin. O yayınlar nasıl devam ediyor tahmin edemezsin. Ancak yayıncı, haberciler anlar… Sıra ne zaman bana gelecek diye, eksik arkadaşının yokluğunu hisssettirmeden çalışmaya devam etmek. Bu ülke 2 şeyin kıymetini anladığında gerisinin boş olduğunu anlayacak. Birisi tabi ki sağlık çalışanları. İkincisi şimdilik kalsın. Boş boş gezme ortalıkta. Sen bir mum gibi kendi etrafında yanarken bir sürü sektör pervane olup gönüllü yanıyor, yanmayı göze alıyor sırf ‘sen’ yanma diye! Sen de bu kadar aptal olma! Kurunun yanında yaşı yakma ki şu süreci en az kayıpla atlatalım! Otur evinde, bulaşı çok yaygın, otur işte evinde! Belki biz o lüksü bile yaşayamayacağız ailemizle!”