NTV önünde ve Kanyon'da binler toplandı, Muhteşem Yüzyıl ekibi yolda

Taksim Gezi Parkı'nda başlayan ve 6 günde Türkiye'nin her yerine yayılan protestoları düne kadar görmezden gelen TV kanallarından biri olan NTV, bugün eylemciler tarafından protesto edildi. Yaklaşık 2 bin kişinin toplandığı NTV binası önündeki protestoyu kanal canlı olarak yayınlayarak bir nevi özeleştiri yaptı. NTV'nin yanı sıra Kanyon Starbucks da, eylem esnasında vatandaşa kepenk kapattığı gerekçesiyle protesto edildi. Eylemler İstanbul'un çeşitli yerlerinde devam ediyor. Meydanda toplanmak için saat 14.00'da sözleşen direnişçilere Muhteşem Yüzyıl ekibi de seti bırakıp katılma kararı aldı.

Eylemcilerden 'Parası neyse verelim protestosu'

Taksim'de ve Türkiye'nin birçok bölgesinde yüzbinlerce kişinin kişinin katıldığı Taksim Gezi Parkı eylemlerinde televizyonların yayın yapmamasını protesto eden bir grup NTV binasının önünde toplanarak medyanın tutumunu protesto ediyor.

Maslak'taki NTV stüdyolarını da bünyesinde barındıran Doğuş Super Center binası önünde yaşanan protesto için yaklaşık 2 bin kişi toplandı. Eylemciler 'Satılmış Medya Tayyip' şeklinde slogan atıyor. NTV binası önündeki eylemini kanal canlı olarak yayınlıyor. Eylemcilerin kameralara para uzatması dikkat çekti.

Sosyal medyada da NTV'ye yönelik eleştiriler var. İşte o eleştirilerden bazıları:

isinelicin @IsinElicin

Teyit ettim ntv onunde 2bin civarinda insan protesto icin toplanmis

leyla alp @leylaalp

Maslak'ta Doğuş Media Center önünde NTV'yi protesto ediyor. Bu da mı haber değil NTV? #direngeziparkı

Carlo Pagan @sendsee

Ntv de panik havası hakim , 6 bölüm penguenler belgeseli bitmiş çaresiz bekleyişleri sürüyor ...

T.C KRAL @salihkrall

Birileri gitsin NTV'ye haber versin, tam binasının önünde haber var.

Onat Kurt @Onat_Kurt

NTV OYLE BIR ANLATIYORKI HABERI SANKI KENDISIYLE ALAKASI YOK :))) DIYORKI NTV NIN ONUNDE :)))) ONUNUZDE DEMIYORLAR :)

Reyhan Türkşen @Rey_Trksn

NTV ntv önünü canlı olarak veriyor. hık mıkk anlatmaya çalışıyor.

mavi @mavimann

Ntv'nin patronu Ferit Şahenk Fenerbahçe taraftarlığından istifa etsin! Şahenk'in bankasi Garanti kart iptal edilsin.Etçi Nusret'e gidilmesin

Uur ÇapulcuAyyaşOğlu @jsveron14

neden en büyük tepki NTV'ye geldi biliyorsunuz değil mi. çünkü sizi dürüst sanmıştık. bu tutumu herkesten beklerdik @ntv den beklemezdik.

marjinal SeA @ECE_ARCAN

son dakika; NTV çalışanları, NTV binası bahçesinde'' Satılmış medya, her yer taksim her yer direniş'' sloganıyla NTV'yi protesto ediyorlar

Kanyon Starbucks da protesto ediliyor

Gezi Parkı eylemlerinde, vatandaşa kepenk kapattığı iddia edilen Starbucks’ın, Kanyon Alışveriş Merkezi’ndeki şubesinde büyük bir protesto gösterisi var. Kanyon’u hınca hınç dolduran eylemciler sloganlar atılıyor.





Taksim'de bekleyiş sürüyor

Taksim Gezi Parkı'ndaki inşaat çalışmalarını durdurmak için başlayan direnişin 6. gününde, Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nda göstericilerin bekleyişi sürüyor. Özellikle cuma akşamından başlayarak cumartesi öğle saatlerine kadar devam eden çatışmaların ardından polisin geri çekilmesiyle meydana yerleşen göstericilerin, Taksim Meydanı'na çıkan tüm sokaklara kurdukları barikatlar da duruyor.

Taksim Meydanı'nda göstericiler bu sabah da bekleyişini sürdürüyor. Göstericilerden bazıları geceyi parçalanan araçların ve yakılan çevik kuvvet konteynerinin içinde geçirdi. Bazı göstericiler ise Cumhuriyet Anıtı'nın çevresinde kurdukları çadırda ve yeşillik alanda yattı. Bu arada Taksim'e çıkan yollarda hala barikatlar olduğu görüldü.

Muhteşem Yüzyıl ekibi de seti bırakıp Taksim'e gidiyor

Doğuş Grubu bünyesinde olan Star TV'de ekranlara gelen Muhteşem Yüzyıl ekibi de Taksim Gezi Parkı eylemine destek veriyor. Eylemin ilk gününden itibaren meydanlarda olan Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'e set ekibi ve rol arkadaşları da katıldı. Sabah erken saatlerde sete giden dizi ekibi paydos edip Taksim Meydanı'na doğru yola çıktı.