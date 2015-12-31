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NT'de Fethullah Gülen'in kitapları raftan indi, Doğu Perinçek'in kitapları satışa çıktı

NT mağazalarına bir süre önce kayyum atanmıştı

31 Aralık 2015 16:17

Kaynak Holding bünyesinde bulunan ve kayyum ataması yapılan NT mağazalarında Fethullah Gülen'in kitaplarının satışının yasaklanmasının ardından Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in  kitapları internetten satışa çıkartıldı. 

Zaman'da yer alan habere göre, Perinçek'in 35 farklı kitabını NT internet sitesinde satışa çıkaran kayyum yönetimi, son dönemde iktidara yakınlığıyla bilinen eski manken Tuğçe Kazaz'ın ‘Derin Uyku' kitabını da satış listesine koydu. 

Doğu Perinçek, Ergenekon davası kapsamında serbest kalmasının ardından "Türkiye'de bütün cemaatlerin kökünü kazıyacağız" açıklamasıyla gündem olmuştu.

NT'nin internet sitesinden çekilen ekran görüntülerinden bazıları şöyle:

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