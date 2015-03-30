NSU tanığının ani ölümü



Karlsruhe Polisi ve Savcılığı'nın verdiği bilgilere göre, Baden-Württemberg eyalet meclisinde kurulan NSU Cinayetlerini Araştırma Komisyonu'na ifade veren 20 yaşındaki bir kadın Karlsruhe'deki evinde hayatını kaybetti. Erkek arkadaşı kadını kramplar içinde kıvranırken bulduğunu, doktorların yaptığı müdahalenin de kadını kurtarmak için yeterli olmadığını söyledi.

Yetkililer, kadının ölüm nedeninin henüz saptanamadığını bildirdi. Ölüm nedenini açıklığa kavuşturmak için soruşturma başlatıldığı ve genç kadına pazar akşamı Heidelberg Üniversitesi'nde otopsi yapılması için talimat verildiği açıklandı.

SWR yayın kuruluşunun haberine göre, ölen kadın eski bir Neonazi olarak bilinen Florian H.'nin eski kız arkadaşıydı. Florian H. 2013 yılında Stuttgart'ta bir otomobilin içinde yanarak can vermişti. Florian H.'nin 2007 yılında Heilbronn'da öldürülen polis memuru Michele Kiesewetter'in failinin kim olduğunu bildiği öne sürülüyor. Polis memuru Kiesewetter'in NSU örgütü tarafından öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Baden-Württemberg NSU Araştırma Komisyonu Başkanı Wolfgang Drexler (SPD), şu anda ölüm nedenine ilişkin spekülasyon yapmanın 'kasıtlı' olacağını, çok farklı ölüm nedenleri olabileceğini belirtti.

Irkçı NSU örgütünün cinayetlerini aydınlatmak amacıyla, Federal Meclis'te ve eyalet meclislerinde araştırma komisyonları kuruldu. NSU örgütü, 8'i Türk 10 kişinin öümü, bombalı saldırılar ve banka soygunlarından sorumlu tutuluyor.