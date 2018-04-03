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Dünya
Deutsche Welle

NSU kurbanını anma etkinliğinin iptaline tepki

Almanya'da aşırı sağcı terör hücresi NSU tarafından 2006 yılında öldürülen Halit Yozgat'ı anma etkinliğinin iptal edilmesi tepkilere yol açtı.

03 Nisan 2018 23:01

Almanya’da 8’i Türk 10 kişinin ölümünden sorumlu tutulan aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör hücresinin kurbanlarından Halit Yozgat için Kassel kentinde düzenlenmesi öngörülen anma etkinliğinin güvenlik gerekçesiyle iptal edilmesi, Almanya Türk Toplumu derneği tarafından eleştirildi.

6 Nisan Cuma günü yapılması öngörülen anma etkinliğine ilişkin belediye yönetiminin aldığı kararı “yanlış” olarak nitelendiren Almanya Türk Toplumu Eş Başkanı Atila Karabörklü, “Siyasetin verdiği mesaj gayet açık ve net: İnsanları o zaman olduğu gibi şimdi de koruyamıyoruz” şeklinde konuştu. Karabörklü, mülteci yurtlarına ve camilere yönelik saldırılar sürerken, kurbanların ve yakınlarının anılmasının her zamankinden daha önemli olduğunu vurguladı.

Belediye Başkanı: Karar aile ile birlikte alındı

“Güvenlik konusundaki çekincelerimiz bizi ne yazık ki bu adıma zorluyor” diyen Kassel Belediye Başkanı Sosyal Demokrat Partili Christian Geselle ise 29 Mart'ta yaptığı açıklamada, Yozgat’ı anma etkinliği esnasında güvenlik konusunda sıkıntı yaratacak olayların yaşanabileceğini göz önünde bulundurduklarını, böyle bir olayın ise, etkinliğin “vakur niteliğine” gölge düşüreceğini kaydetmişti.

Geselle, “Yozgat Ailesi’nin de bu şartları gözeterek, anma etkinliğinin iptalinin daha uygun olacağına karar vermesine büyük saygı” duyduğunu belirtmişti.

Halit Yozgat 6 Nisan 2006 tarihinde NSU tarafından, işlettiği internet cafesinde vurularak öldürülmüştü. 2012 yılında, cinayetin işlendiği yerin hemen yakınına, NSU’nun öldürdüğü 10 kişinin isimlerinin yer aldığı bir anma tabelası yerleştirilmiş, meydan ve tramvay durağının adı “Halit Meydanı” olarak değiştirilmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

epd,AÜ/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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