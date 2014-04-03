NSU davasında yeni ifadeler



Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde devam eden NSU davasında, perşembe günü hayatta olmayan sanıklardan, aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı örgütü üyesi Uwe Mundlos'un annesi Illona Mundlos dinlendi. Illona Mundlos ilk kez oğluna ilişkin ifade verdi.

Illona Mundlos, tıpkı eşi Siegfried Mundlos gibi, oğlunun aşırı sağ eğiliminden ve Neonazi faaliyetlerinden haberdar olmadığını anlattı. Oğlunun 1998 yılında evden ayrıldıktan sonra kayıplara karıştığını anlatan Mundlos, bir gün geri gelerek acil paraya ihtiyacı olduğunu söylediğini belirtti.

Anne, parayı aldıktan sonra yeniden kayıplara karışan oğlunun bir daha ancak polisin zanlıların kullandığı anlaşılan bir depoya baskınından sonra ortaya çıktığını anlattı. Mundlos, depoda davanın üç sanığına ait olduğu anlaşılan silah ve patlayıcılardan sonra oğlunun kendisine gelerek, o silahlarla bir işi olmadığı ve zaman aşımının dolması için üç yıl kadar daha ortada görünmemesi gerektiğini söylediğini belirtti.

Illona Mundlos daha sonrasında da oğlunun ölüm haberini ise kendisini telefonla arayan Beate Zschäpe'den aldığını aktardı.

Hafızalarında sadece çocuklukları var

Hayatta olmayan iki sanıktan diğeri Uwe Böhnhard'ın babası da ocak ayında ifade vermiş ve 'oğlunun Neonazi çevreleri ile bağlantıları olduğunu fark etmediğini' söylemişti. Her iki aile de oğullarının Neonazi bağlantılarıyla ilgili bilgilerinin olmadığını, bunu farkedemediklerini dile getirdi. Aileler ifadelerinde daha ziyade oğullarının çocukluklarına ilişkin bilgiler anlatırken, durumun ciddiyetinin farkına varamadıklarını belirttiler.

Illona Mundlos'un da dinlenmesiyle mahkemede sanık ailelerin ifadeleri de tamamlanmış oldu. Bir tek hayatta olan sanık Beate Zschape'nin annesi ifade vermedi. Zschäpe'nin babası ise hayatta değil. Annesi de mahkemede tanık olarak ifade vermeye itiraz etme hakkını kullandı. Diğer iki sanık hayatta olmadığı için ailelerinin itiraz etme hakkı bulunmuyor.

NSU üçlüsü toplam 10 cinayet ve iki bombalı saldırıdan sorumlu tutuluyor. Uwe Böhnhardt ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011 yılında yakalanmaktan kurtulmak için intihar etmişti. Beate Zschäpe, örgütün hayatta kalan tek üyesi.