NSU davasında sıra mütalaaya geldi

Aralarında 8 Türk'ün de bulunduğu 10 kişiyi öldüren Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) adlı Neo Nazi hücresinin dört sanığı hakkındaki davada iddia makamının mütalaasının okunmasına başlanıyor. Savcılık iddia konuşmasının 22 saat süreceğini duyurmuştu.

Münih Eyalet Ağır Ceza Mahkemesi heyeti önce baş sanık Beate Zschäpe ve diğer sanıkların avukatlarının mütalaaların ses kaydının yapılmasına ya da yazılı protokolünün tutulmasına izin verilmemesine yaptıkları itirazla ilgili kararını açıklayacak. Sanık avukatları aksi takdirde müvekkillerinin uzun iddia konuşmasını takip etmekte zorlanacaklarını gerekçe göstermişlerdi. Mütalaaların kayda geçirilmesine savcılık karşı çıkmış ve mahkeme heyeti de aynı yönde karar almıştı.

Ek taleplerde bulunulmadığı takdirde, geçen hafta başlaması planlanan mütalaalara geçilecek. Dört yılı aşkın bir süredir devam eden NSU davasında delillerin değerlendirilmesi ve yüzlerce tanığın dinlenmesi uzun zaman almıştı. Baş sanık Zschäpe 14 yıl cinayetleri işleyen Uwe Böhnhardt ve Uwe Mundlos ile birlikte yaşamıştı. Zschäpe intihar eden faillerin yabancı düşmanlığı saiki ile işledikleri cinayetlere iştirakten yargılanıyor.

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DW, dpa, afp/AG, BÖ