T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

NSU davasında cezaevi amiri ifade verdi

Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde görülen NSU davasının çarşamba günkü duruşmasında Zschäpe’nin tutuklu bulunduğu cezaevinin amiri tanık olarak dinlendi. Tanık, Zschäpe’ye düzenli olarak para gönderildiğini söyledi.

22 Şubat 2017 21:18

2000-2007 yılları arasında 8’i Türk 10 kişiyi öldürmekten sorumlu tutulan aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı Örgütü (NSU) davasına çarşamba günü Münih'te devam edildi. Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasında, sanık Beate Zschäpe’nin kaldığı Münih-Stadelheim cezaevinin amirlerinden biri tanık olarak dinlendi.

Cezaevinde Zschäpe'nin bulunduğu bölümün amiri mahkemeye verdiği ifadede, Zschäpe’ye düzenli olarak “dışarıdan para” gönderildiğini söyledi. Tanık, Zschäpe’nin yakınlarının yanı sıra üçüncü bir kişiden gelen bu paranın miktarının “bazen 100 bazen de 200 euro”olduğunu söyledi. Tanık amir, söz konusu üçüncü kişinin adını mahkemeye bildirdi.

Bunun üzerine davanın müdahil avukatlarından Thomas Bliwier söz konusu üçüncü kişinin Facebook ve Twitter üzerinden “Bea’ya özgürlük” talep eden ve yabancı düşmanı ifadeler kullanan kişi olabileceği yönündeki kuşkularını dile getirdi.

"Güleryüzlü, dürüst ve kibar biri"

Tanık ifadesinde ayrıca Beate Zschäpe’nin bir tutuklu olarak “dikkat çekmeyen, güleryüzlü, dürüst ve kibar” bir kişi olduğunu söyledi. Zschäpe’nin bu cezaevine nakledildiği 2013 yılının Mart ayından beri sadece küçük bir anlaşmazlık yaşandığını ancak disiplin suçu işlemediğini kaydetti.

Sekizi Türk 10 kişiyi öldürmekten sorumlu tutulan NSU üyesi Beate Zschäpe Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde davanın görülmesine başlanmadan kısa bir süre önce Münih-Stadelheim Cezaevi’ne nakledilmişti.

Mahkeme Başkanı Manfred Götzl, Beate Zschäpe’nin kaldığı cezaevinin amirini beklenmedik bir şekilde tanık olarak salı günü davet etmişti.

Zschäpe’nin avukatı Hermann Borcherdt geçen hafta bu yönde bir talepte bulunarak, Zschäpe’nin cezaevindeki dosyasında disiplin suçu işlediğine dair belge olmadığını vurgulamıştı. Savunma avukatları, psikiyatrist Henning Saß tarafından mahkemeye sunulacak Zschäpe'nin psikolojik durumuna ilişkin bilirkişi raporunda bu bilgilerin müvekillerinin lehine kullanılacağını ümit ediyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa, JD/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Münih Eyalet Yüksek MahkemesiNSUZschäpeTürkNasyonal Sosyalist YeraltıMünihEyalet Yüksek Mahkemesi&rsquo;ndeBeate Zschäpe&rsquo;ninMünih-StadelheimZschäpe&rsquo;yeZschäpe&rsquo;ninThomas BliwierFacebookTwitterMart

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24