NSU davasında cezaevi amiri ifade verdi

2000-2007 yılları arasında 8’i Türk 10 kişiyi öldürmekten sorumlu tutulan aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı Örgütü (NSU) davasına çarşamba günü Münih'te devam edildi. Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasında, sanık Beate Zschäpe’nin kaldığı Münih-Stadelheim cezaevinin amirlerinden biri tanık olarak dinlendi.

Cezaevinde Zschäpe'nin bulunduğu bölümün amiri mahkemeye verdiği ifadede, Zschäpe’ye düzenli olarak “dışarıdan para” gönderildiğini söyledi. Tanık, Zschäpe’nin yakınlarının yanı sıra üçüncü bir kişiden gelen bu paranın miktarının “bazen 100 bazen de 200 euro”olduğunu söyledi. Tanık amir, söz konusu üçüncü kişinin adını mahkemeye bildirdi.

Bunun üzerine davanın müdahil avukatlarından Thomas Bliwier söz konusu üçüncü kişinin Facebook ve Twitter üzerinden “Bea’ya özgürlük” talep eden ve yabancı düşmanı ifadeler kullanan kişi olabileceği yönündeki kuşkularını dile getirdi.

"Güleryüzlü, dürüst ve kibar biri"

Tanık ifadesinde ayrıca Beate Zschäpe’nin bir tutuklu olarak “dikkat çekmeyen, güleryüzlü, dürüst ve kibar” bir kişi olduğunu söyledi. Zschäpe’nin bu cezaevine nakledildiği 2013 yılının Mart ayından beri sadece küçük bir anlaşmazlık yaşandığını ancak disiplin suçu işlemediğini kaydetti.

Sekizi Türk 10 kişiyi öldürmekten sorumlu tutulan NSU üyesi Beate Zschäpe Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde davanın görülmesine başlanmadan kısa bir süre önce Münih-Stadelheim Cezaevi’ne nakledilmişti.

Mahkeme Başkanı Manfred Götzl, Beate Zschäpe’nin kaldığı cezaevinin amirini beklenmedik bir şekilde tanık olarak salı günü davet etmişti.

Zschäpe’nin avukatı Hermann Borcherdt geçen hafta bu yönde bir talepte bulunarak, Zschäpe’nin cezaevindeki dosyasında disiplin suçu işlediğine dair belge olmadığını vurgulamıştı. Savunma avukatları, psikiyatrist Henning Saß tarafından mahkemeye sunulacak Zschäpe'nin psikolojik durumuna ilişkin bilirkişi raporunda bu bilgilerin müvekillerinin lehine kullanılacağını ümit ediyor.

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dpa, JD/BK