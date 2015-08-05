NSU davası yaz tatiline giriyor



2013'den beri sanık sandalyesinde oturan, Nasyonal Sosyalist Yeraltı hücresinin hayattaki tek üyesi Beate Zschäpe 224 celsenin hiç birinde konuşmadı. Duruşmalarda tanıklar dinlendi. Mahkeme heyeti 10 yıldan uzun bir süre gizliden gizliye cinayetler işleyen, bombalı eylemler gerçekleştiren ve soygunlar düzenleyen örgütle ilgili ayrıntılara ulaşabilmek için tanıkların ifadeleriyle adeta büyük bir yapbozun parçalarını birleştirmeye çalıştı. Peki şimdi dava hangi noktada? Alman 1. televizyon kanalı ARD'de çalışan terör uzmanı gazeteci Holger Schmidt, 2016 yılının sonbaharına kadar duruşma tarihleri belirlenen davanın ne zaman karara bağlanacağının belirsiz olduğunu söylüyor. DW'ye konuşan Schmidt, belirsizliğin en büyük nedenini ise baş sanık Beate Zschäpe'ye bağlıyor.

Zschäpe'nin avukatlarıyla yaşadığı sıkıntının dava sürecini de etkileyecebileceğini ifade eden Schmidt, "Onun hakkında uzun süre bilgi sahibi olamadık. Eski avukatlarıyla ilişkisi bir nebze iyiyken, Beate Zschäpe hakkında bir şey duymadık. Ama avukatlarıyla arasına peyderpey mesafe koymaya başlamakla bana göre önemli bir hata yaptı. Çünkü böylece bazı kişisel özelliklerini ortaya çıkardı. Şimdi onunla ilgili oldukça somut bilgiler edindik" diye konuşuyor.

'Akıllı bir kadın'

Schmidt , "Bana göre ne yapmak istediğini çok iyi bilen, oldukça taktikçi düşünen, manipülatif bir kadın. Eğer önceden onun hakkında sadece yardım-yataklık yapmış biri algısı oluşmussa da, artık böyle bir düşünceye kapılmanın doğru olmadığı gün gibi ortada. Avukatlarının azledilmesi için hakime yazdığı yazıyı okuyunca, iki yıldır onun için çalışan avukatlarını nasıl akıllıca bertaraf etmeye çalıştığını görmek mümkün. Aslında Başsavcılığın iddianamesinde tanımladığı Beate Zschäpe açıkça görülüyor'diyor.

Zschäpe'nin avukatlarıyla yaşadığı sıkıntının başta maktul yakınlarını ve mağdurları rahatsız ettiğini belirten Schmidt, ancak şimdi geriye dönüp baktığında bu durumun pekala dava sürecine olumlu katkılarının da olabileceğini kaydediyor. "Ancak ben daha sonra Zschäpe'nin oynadığı bu oyunla aslında kendisine pek yarar sağlamadığını düşünüyorum" diye konuşan Schmidt sözlerini "Kanaatimce kurban yakınları ve avukatları da onun nasıl bir karaktere sahip olduğunu gördükleri ve kişiliğiyle ilgili bilgi sahibi oldukları için aslında seviniyorlardır. Bu durum mahkemeden çıkacak kararda etkili olabilir" diye sürdürüyor.

Beklenti büyük

Mahkemeden çıkacak kararda Beate Zschäpe'nin en ağır cezayı alması bekleniyor. Ama beklenti sadece Zschäpe'ye verilecek cezayla sınırlı değil. Davanın sona ermesiyle birlikte Almanya'da aşırı sağcı terörün üzerindeki gizli ellerin ortaya çıkarılması, sağcı teröristlere destek olanların tek tek belirlenerek yargılanmaları ve cezalandırılmaları bekleniyor. Bu nedenle müdahil avukatlar duruşmalarda dikkatleri sürekli aşırı sağcı müzik grupları ve Neonazi oluşumlarına çekmeye gayret ediyor. Ancak mahkeme heyeti, NSU davasının öncelikli konusunun baş sanık Beate Zschäpe ve onunla birlikte örgüte yardımcı olmaktan yargılanan diğer dört kişi olduğunda ısrar ediyor.

Mahkeme heyetinin ısranının dava sonucunda çıkacak kararı da eleştiri konusu haline getireceğini ifade eden Holger Schmidt, "Sanırım duruşma sonunda memnuniyetsizlik ağır basacak. Çünkü davaya müdahil olan mağdurlar siyasal ve toplumsal boyutunun çok fazla ön plana çıkmadığından şikayetçi olacaklar" diye konuşuyor.