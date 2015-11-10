NSU davası polisiye filme döndü

Sekizi Türk 10 kişiyi öldüren aşırı sağcı terör örgüt NSU davasının ana zanlısı Beate Zschäpe’nin avukatları bir kez daha görevden azledilmelerini istediler. NSU’ya yardım ve yataklıktan yargılanan Ralf Wohlleben’in avukatı da reddi hakim talebinde bulundu. Duruşmaya ara verilince Zschäpe’nin suskunluğunu bozma süreci de uzadı.

Almanya’da sekizi Türk on kişinin ölümünden sorumlu tutulan NSU davasının baş sanığı Beate Zschäpe’nin suskunluğunu bozma kararı alması üzerine, daha önce azli mahkemece kabul edilmeyen üç avukatı da davadan ayrılmak istediklerini belirtti. Dün Zschäpe’nin Temmuz ayında atanan yeni avukatı Mathias Grasel, müvekkilinin yarın ayrıntılı ve yazılı bir açıklama yapacağını bildirmişti. Davadan ayrılmak için Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'ne dilekçe veren avukatlardan Wolfgang Heer bugün duruşmada, müvekkilinin usule uygun bir biçimde savunmasının mümkün olmadığını söyledi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Manfred Götzl, duruşmaya Salı gününe kadar ara verdi. Dolayısıyla Beate Zschäpe’nin yazılı savunması da ertelenmiş oldu.

Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde görülen bugünkü duruşmada, baş sanık Beate Zschäpe’nin eski üç hükümetinin istifa dilekçesinin yanı sıra, Zschäpe ile birlikte NSU’ya yardım ve yataklık yapmakla yargılanan aşırı sağcı Ralf Wohlleben’in avukatı da reddi hakim talebinde bulundu. Reddi hakime faklı bir mahkemede karar verilecek.

Son gelişmeler mahkemeyi köşeye sıkıştırdı. Beate Zschäpe’nin üç eski avukatının azledilme talebi kabul edilirse, alınacak kararın temyize gitmesi ihtimali artıyor. Azledilmemeleri durumunda da NSU örgütünün hayatta kalan tek üyesi Beate Zschäpe’nin usule uygun yargılanmaması tehlikesi doğuyor. Alman kamuoyu, NSU davasını bugünlerde bir polisiye filmi gibi izliyor.