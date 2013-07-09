NSU davası 2014 yılı sonuna ertelendi

Münih’teki Yüksek Mahkeme, yargılamanın uzaması ve yeni tanıklar nedeniyle karar duruşmasını 2014 yılı sonuna erteledi.

Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldüren Neonazi terör hücresi NSU sanıklarının yargılanmasına Münih'te devam ediliyor.

Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) üyesi Beate Zschäpe ve grubun eylemlerinde yardım ettikleri belirtilen 4 sanık hakkında kararı gelecek yıl ocak ayında açıklamayı planlayan mahkeme, yargılamanın uzaması ve yeni tanıklar nedeniyle karar duruşmasını 2014 yılı sonuna erteledi.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi sözcüsü, 2014 yılı için ek duruşma takvimi belirlendiğini doğruladı.



Tanıklar dinleniyor



NSU davasında bugünkü 20'nci duruşmada, Neonazilerin bilinen ilk cinayetiyle ilgili tanıklar dinleniyor.

Nürnberg'de çiçekçilik yapan Enver Şimşek, 2000 yılının eylül ayında öldürülmüş, cinayet yıllarca karanlıkta kalmıştı. Alman güvenlik birimleri, yıllar boyunca cinayetin arkasında ailenin ya da mafyanın olabileceği üzerinde durmuş, aile ve yakınları şüpheli olarak görülmüştü.

Cinayetin Neonaziler tarafından işlendiği, 2011 yılı kasım ayında, NSU üyelerinin bir banka soygununun ardından karavanda ölü bulunmaları ve hücre evinin ateşe verilmesinin ardından ortaya çıkmıştı.

Münih'teki mahkeme bugün, aralarında Enver Şimşek cinayeti soruşturmasını yürüten 2 polisin de bulunduğu 9 tanığı dinlemeye başlayacak ve kanıtları ele alacak. Tanıkların, müdahil avukatlar tarafından yöneltilecek soruları da yanıtlamaları bekleniyor.

Başsavcılık hazırladığı iddianamede NSU'yu 1999-2011 yılları arasında 10 cinayet, 2 bombalı saldırı ve çok sayıda soygundan sorumlu tutuyor. 3 kişilik NSU hücresinin 2 üyesinin Kasım 2011’de ölmesi, hayattaki tek üye Beate Zschäpe’nin de susma hakkını kullanması nedeniyle birçok soru yanıt bekliyor. Başsavcılığın yaptığı son açıklamaya göre, yetkililer NSU ve eylemleriyle ilişkili olan, tanık ve şüphelilerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 500 kişilik liste üzerinde çalışıyor.

Deutsche Welle Türkçe