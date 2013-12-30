T24 LogoT24 Logo
Dünya

NSA'nın deniz altında casusluk yaptığı iddiası

Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu'nun, Asya ve Avrupa arasında telefon görüşmeleri ve internet için ana bağlantı konumunda olan sistemin, ağ yönetimi hakkındaki bilgilere ulaştığı öne sürüldü

30 Aralık 2013 11:27

Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu NSA’in Avrupa'dan Asya'ya uzanan su altı kablo sistemi ile ilgili bilgileri ele geçirdiği iddia edildi.

18 bin kilometre uzunluğundaki kablo sisteminin adı "SEA-ME-WE-4" ve büyük bölümü su altında bulunuyor. 2005 yılında yerleştirildiğinden bu yana, kablo, Asya ve Avrupa arasında telefon görüşmeleri ve internet için ana bağlantı konumunda. Deutsche Welle Türkçe'nin Alman Der Spiegel dergisine dayandırdığı habere göre, Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA), sistemin ağ yönetimi hakkındaki bilgilere erişim sağlamayı başardı.

Haberde, NSA'in Özel Erişim Operasyon Birimi'nin işletme konsorsiyumunun internet sitesini hacklediği ve kablo sisteminin teknik altyapısı hakkındaki verilere ulaştığı iddia ediliyor. Derginin pazartesi günü yayınlanacak sayısındaki habere göre, NSA uzmanları ağın önemli bir bölümü hakkında bilgiye sahip.

“SEA-ME-WE-4” adlı su altı kablo sistemi Fransa'nın liman kenti Marsilya'dan başlayıp Akdeniz üzerinden Kuzey Afrika, Körfez ülkeleri, oradan da Pakistan, Hindistan, Singapur, Malezya ve Tayland'a kadar uzanıyor. Ağ üzerinde 17 tane “çıkartma noktası“ var. Bunlar söz konusu bölgelerde anakara üzerindeki veri ağlarıyla bağlantılı ve bilgiler oradaki yerel ağlar üzerinde kaydediliyor.

Ağı yöneten 16 firma arasında Fransız Orange, Telecom Italia ve Hint Tata Communications firmaları da bulunuyor.

Spiegel'in 13 Şubat tarihli "çok gizli" olarak sınıflandırılmış belgeye dayandırdığı haberinde, veri yönetimine yapılan bu saldırının bir ilk adım olduğu ve gelecekte bu ve diğer kablo sistemleri hakkında ek verilere ulaşmak için başka operasyonlar planlandığı da belirtiliyor.

Eski NSA çalışanı Edward Snowden'ın ifşa ettiği veriler çerçevesinde, kurumun İngiliz GCHQ gibi diğer ülkelerin istihbaratlarıyla birlikte, 1999 yılında kullanıma giren 39 bin kilometre uzunluğundaki “SEA-ME-WE-3” adlı kablo sistemine ve diğer kıtalar arası veri ağlarına da erişim sağladığı ortaya çıkmıştı.

 

ETİKETLER

deniz altıcasuslukamerikan ulusal güvenlik kurumuasyaavrupafransacasuslukiletişimkablosistemitalyaedward snowden

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24