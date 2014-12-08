NSA, Türkiye'deki GSM çalışanlarının yüzde 75'ini dinlemiş!

Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı’nın (NSA) eski çalışanı Edward Snowden’ın sızdırdığı son belgelere göre, NSA, dünyadaki neredeyse bütün GSM Operatörlerinin çalışanlarını birebir dinleme yapmış. Bu operatörler içinde, Türkiye'deki GSM operatörlerinin çalışanları da bulunuyor.

CNN Türk’te yer alan habere göre, Edward Snowden, Rusya’da saklandığı yerden ABD’nin resmen özür dilemek zorunda kaldığı NSA belgelerini yayınlamaya devam ediyor. Snowden son olarak, NSA’in hangi ülkeleri ne oranda dinlediğini gösteren bir harita yayımladı. Haritaya göre, dünyadaki operatörlerin tamamına yakınında dinleme yapan NSA, sadece Kanada, Burma ve Tunus'daki operatörleri dinleyememiş.

NSA'nın yürüttüğü AURORAGOLD isimli bir proje kapsamında, tüm operatörlerin çalışanlarının e-postaları, telefon görüşmeleri ve her türlü iletişimi dinleme altına alınarak çalıştıkları GSM operatörlerindeki teknik açıklar öğrenilmiş ve bu açıklar kullanılarak asıl hedef aldıkları kişilere ulaşıp dinleme yapmak mümkün olmuş.

Çalışanlar, GSM ağındaki teknik problemleri çözmek için kendi aralarında yazışırken veya tartışırken, NSA da bu yazışmalar sayesinde, sisteme sızmasını kolaylaştıran teknik açıkları öğrenmiş.

Haritaya göre, Türkiye'deki GSM çalışanlarının yüzde 75'i dinlemeye alınmış.