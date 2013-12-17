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Dünya

NSA kararı: Telefon kayıtlarının toplanması anayasaya aykırı

ABD'de federal bölge mahkemesi, NSA'nın telefon kayıtlarını toplamasının anayasaya aykırı olduğuna hükmetti

17 Aralık 2013 08:25

ABD'de federal bölge mahkemesi, Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) milyonlarca Amerikalının telefon kayıtlarını toplamasının anayasaya aykırı olduğuna hükmetti. Başkent Washington'daki Federal Bölge Mahkemesi yargıcı Richard Leon, müşterek davacılar Larry Klayman ve Charles Strange'in NSA'nın bir zamanlar gizli uygulamasını durdurmaya yönelik müracaatlarını değerlendirerek, davacıları haklı buldu.

Yargıç Leon, Klayman ve Strange'in mahremiyetinin, hükümetin bilgi toplamadaki çıkarlarından daha önemli olduğuna karar verdi.

Leon, milyonlarca kişinin bilgilerini toplayan programın, ABD Anayasası'nın Dördüncü Düzenlemesi'ne göre 'gerekçesiz izleme' anlamı taşıdığını kaydetti. Leon'ın verdiği karar, hükümet tarafından temyize götürülebilecek.

NSA'nın kamuoyunda bir hayli tartışma yaratan programı, eski CIA çalışanı Edward Snowden tarafından basına sızdırılmasıyla açığa çıkmıştı. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de aralarında bulunduğu dünyanın önce gelen birçok liderinin de dinlendiğinin ortaya çıkarılmasının ardından Beyaz Saray'ın birçok ülke ile ilişkilerinde sıkıntılar baş göstermişti.

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