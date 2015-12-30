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Dünya
Deutsche Welle

'NSA İsrail ve Türkiye'yi dinlemeye devam etti'

Washington Post gazetesi, müttefik ülkeler arasında casusluğa son verilmesi talimatlarına karşın NSA'in İsrail Başbakanı Netanyahu ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dinlediğini öne sürdü.

30 Aralık 2015 15:03


Washinton Post gazetesinin iddiasına göre, Amerikan Güvenlik Kurumu'nun (NSA), Başkan Obama'nın müttefik ülkeler arasında casusluk faaliyetlerine son verileceği yönündeki taahhütlerine karşın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun İran ile nükleer görüşmeler sırasında dinlediğini öne sürdü. Gazete ayrıca, NSA'in dinlediği liderler arasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğunu iddia etti.

Gazete Beyaz Saray'ın kapalı kapılar ardında, bazı müttefiklerin dinlenmesine devam edilmesine karar verdiğini ve Netanyahu'nun da bu listenin üst sıralarında yer aldığını ileri sürdü. Obama'nın bunu ulusal güvenliğe yönelik endişelerle gerekçelendirdiği, çünkü İsrail Başbakanı Netanyahu'nun İran ile nükleer müzakereleri engelleyebileceğinden kuşku duyulduğu belirtildi.

Washington Post, NSA'in Netanyahu'nun danışmanları, Kongre'nin cumhuriyetçi kanadından üyeler ve Yahudi örgütleri ile görüşmelerini dinlediğine de yer verdi.

AFP ajansının sorusu üzerine Beyaz Saray, gazetenin haberini yalanlamadı. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nin bir sözcüsü, yurt dışında casusluk faaliyetlerinin sadece ulusal güvenliğe ilişkin özel menfaatler söz konusu olduğunda yürütüldüğünü kaydetti. Sözcü, "Başkan Obama ABD'nin İsrail'in güvenliği konusundaki çabasının dokunulmaz olduğunu defalarca söyledi" dedi. Washington'daki İsrail Büyükelçiliği ise konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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