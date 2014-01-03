NSA, her şifreyi kırabilen 'süper bilgisayar' projesi üzerinde mi çalışıyor?

Adı son aylarda dinleme ve gözetleme skandallarıyla gündemde olan Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu'nun (NSA), dünyadaki bütün şifreleri kırabilecek süper bilgisayarlar üretmek için çalıştığı iddiası oratya atıldı.

Deutsche Welle Türkçe'nin Washington Post gazetesine dayandırdığı haberde, NSA’in özel korumalı bilgisayarlardaki şifreleri bile kırabilecek bir süper bilgisayar üzerinde çalıştığı iddiası yer aldı. Bu kuantum bilgisayarıyla hükümetler, banka ve araştırma projeleri gibi hassas hedeflerin özel korumalı bilgisayar sistemlerinin kırılabileceği belirtiliyor.

Eski NSA çalışanı Edward Snowden’ın ifşa ettiği belgelere dayandırılan haberde, kuantum bilgisayarı ile ilgili projenin, yaklaşık 80 milyon dolarlık araştırma programının bir parçası olduğu belirtiliyor. Projenin ne aşamada olduğu ile ilgili ise herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Klasik fizik yerine kuantum

Kuantum bilgisayarlarının mevcut süper bilgisayarlara göre birkaç kat daha yüksek verim ve hıza sahip olduğu belirtiliyor. Dijital veriler için kullanılan alışıldık şifreleme metotları, makul bir süre içinde kırılamadıkları zaman yüksek güvenlikli olarak sınıflandırılıyor. Kuantum bilgisayarı diğer süper bilgisayarlara göre çok daha hızlı ve güçlü olduğundan güvenlikli şifreleri kırmasının çok daha kolay olacağı belirtiliyor.

Almanya ve İsviçre dâhil olmak üzere dünya çapında bilim insanları yıllardır bu teknoloji üzerinde araştırma yapıyor. Kuantum bilgisayarları normal bilgisayarlardan farklı olarak klasik fizik kurallarına göre değil, kuantum mekaniğine göre çalışıyor. Ancak şimdiye kadar bu teknoloji geniş anlamda teoriye dayanıyordu.

Washington Post’a göre bilim çevrelerinde NSA’in geldiği noktayla ilgili uzun süredir spekülasyonlar dolaşıyordu. NSA’in çalışmalarının kapsamı tam olarak bilinmese de bilim çevrelerinde AB ya da İsviçre tarafından desteklenen projelerle başa baş gittiği düşünülüyordu. Gazeteye konuşan ünlü Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden Profesör Scott Aaronson, “Kimsenin haberi olmadan NSA’in dünyanın bu kadar önüne geçmesi pek muhtemel görünmüyor” diye konuştu.