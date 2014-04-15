'NSA haberciliği'ne büyük onur

ABD'de prestijli Pulitzer ödüllerinin bu seneki sahipleri belli oldu. Gazetecilik alanında The Washington Post ve The Guardian, ABD Ulusal Güvenlik Kurumu'nun (NSA) eski çalışanı Edward Snowden'ın sızdırdığı ve ABD hükümetinin izleme faaliyetlerini ortaya koyan binlerce gizli belgeye dayandırdığı haberleriyle kamu hizmeti dalında Pulitzer ödülünü kazandı.

Ödülün gerekçesinde, "Guardian gazetesi, ısrarlı ve takipçi haberciliğiyle güvenlik ve kişisel mahremiyet alanına kamuoyu ve hükümetlerin yaklaşımı konusunda bir tartışma başlattı" denildi.

Washington Post gazetesinin de "güvenilir ve doyurucu haberlerle kamuoyunun, NSA'in küresel casusluk programına ilişkin duyarlılığı" artırdığı belirtildi.

ABD Basın Özgürlüğü Vakfı'nın internet sitesine mesaj bırakan Edward Snowden, ödül alan iki gazeteciyi kutladı. Snowden, girişiminin sözkonusu iki gazetenin katkılarıyla başarıya ulaştığını söyledi.

Dünya genelinde gazeteciliğin en saygın ödülleri arasında kabul edilen Pulitzer, ABD'li gazeteci-yayıncı Joseph Pulitzer adına 1917'den beri veriliyor.