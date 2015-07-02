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Dünya
Deutsche Welle

NSA Almanya'yı gözlüyor

NSA’in Merkel’in yanı sıra Alman bakanları ve üst düzey politikacıları da dinlediğinin ortaya çıkmasının ardından, ABD Büyükelçisi Başbakanlığa çağrıldı.

02 Temmuz 2015 22:01


ABD'nin Fransa Cumhurbaşkanı'nı dinlediği yönündeki haberlerin etkisi henüz geçmemişken bu kez Wikileaks, Almanya'yı ilgilendiren başka verileri ifşa etti. Buna göre, Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu NSA, Başbakan Angela Merkel'in yanı sıra çok sayıda üst düzey politikacıyı da dinledi.

Wikileaks belgeleri daha yayınlamadan önce, NDR, WDR ve Süddeutsche Zeitung'tan gazeteciler, verileri inceleme şansı buldu.

NSA'in telefon dinlemelerinde özellikle Almanya'nın para ve ticaret politikasına odaklandığı kaydedildi.

Wikileaks'ın belgelerine göre, yarısı Alman Ekonomi Bakanlığı görevlilerine ait olmak üzere dinleme listesinde toplam 69 telefon numarası bulunuyor. NSA'in ayrıca Alman Maliye Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı'nı da gözlem altına aldığı belirtildi. Bakanların numaralarının yanı sıra müsteşar ve çok sayıda üst düzey yetkilinin de numaraları bulunuyor.

NDR'in internet sitesindeki haberde, Ekonomi ve Tarım bakanlıklarının merkez numaraları, faks numaraları ve ayrıca Avrupa Merkez Bankası ile Bonn'daki Dışişleri Bakanlığı ekonomi bölümünün eski numaralarının da listede bulunduğu bildirildi.

NSA'in söz konusu listesinin 2010-2012 yılları arasını kapsadığı kaydedildi. Ancak dinleme faaliyetlerinin 90'lı yıllara kadar uzandığı tahmin ediliyor.

ABD'nin Berlin Büyükelçisi John Emerson son casusluk iddiaları hakkında bilgi vermesi için Başbakanlığa çağrıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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