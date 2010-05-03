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Dünya

NPT yarın New York'ta toplanıyor

NPT'ye taraf ülkeler yarın New York'ta biraraya geliyor. Toplantının gündemi, antlaşma ihlalleri çerçevesinde İran ve Kuzey Kore'nin nükleer programı.

03 Mayıs 2010 03:00

 T24- ABD'de nükleer diplomasinin bir diğer ayağı başlıyor. Nükleer silahların yayılmasının önlenmesi antlaşması NPT'ye taraf ülkelerin temsilcileri New Yorkta bir araya geliyor. Gündem, antlaşma ihlalleri çerçevesinde İran ve Kuzey Kore'nin nükleer programı. 
    

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ramin Mihmanperest, uluslararası toplumun istekleri doğrultusunda dünyanın nükleer silahlardan arındırılması hedefine ulaşılması yönündeki tüm girişimleri desteklediklerini söyledi.


Nükleer silahlara sahip ülkelerden, uluslararası toplumun taleplerini dikkate almalarını isteyen Mihmanperest, "Nükleer silahlara sahip ülkeler, NPT'yi önemsemeli ve imzalamalı" dedi.


Nükleer silahsızlanma için ülkelerin ve milletlerin ortak hareket etmeleri gerektiğini belirten Mihmanperest, barışçıl amaçlı nükleer enerjiden yararlanmanın herkes için hak olduğunu bildirdi.


Bu arada NPT'nin yeniden gözden geçirilmesi konferansına katılmak üzere New York'ta bulunan İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinecad'ın, ülkesinin konuya ilişkin görüş ve önerilerini açıklayacağı belirtildi.


Diğer katılımcılar arasında ABD, Almanya ve Brezilya'nın dışişleri bakanları var.


Tahran, ABD'nin bastırdığı yeni yaptırımlara karşı BM Güvenlik Konseyi üyelerini yakın markaja almış durumda.


Ahmedinecad bu kapsamda da New York'ta temaslarda bulunacak.


Beş yılda bir yapılan NPT konferansının 1 ay sürmesi bekleniyor.


İran'a karşı yaptırım dışı diplomatik bir çözüm için BM Güvenlik Konseyi geçici üyelerinden Türkiye ve Brezilya'nın üzerinde çalıştığı ortak formülün buradaki temaslarda gündeme gelmesi olası.

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