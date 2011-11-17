NPD'ye yasak gündemde!

T24 - 8'i Türk 9 göçmeni öldürdüğü ortaya çıkan Neonazi örgütlenme, aşırı sağ cenahtaki Nasyonal Demokrat Parti’nin (NPD) kapatılması tartışmalarını da tazeledi. Ancak NPD'nin kapatılmasının önünde engeller yer alıyor.



Uzmanlar, Nasyonal Demokrat Parti'nin (NPD) yasaklanması için yeteri kadar hukukî gerekçe bulunduğu, ancak yasaklamanın uygulanmasının hayli güç olacağı görüşünde birleşiyor.Deutsche Welle Türkçe'de yer alan haber şöyle:



Chemnitz Teknik Üniversitesi’nden aşırı eğilimler konusunda araştırmalar yapan Eckhard Jesse, partinin yasaklanmasını doğru bulmayanlardan: “Nasyonal Demokrat Parti yasaklansa bile, aşırı sağcı görüşler ortadan kalkmış olmaz. Yeni bir örgüt kurulur, bir kısım partili yeraltına iner ve belki böylece asıl hedeflenen amacın tam tersi gerçekleşmiş olur. Nasyonal Demokrat Parti’nin yasaklanması, aşırı sağcılıkla mücadelede çözüm getirmez; bunun herhangi bir yararı olmaz.”





'Kapatılmasın' diyenlerin gerekçeleri



Jesse, Nasyonal Demokrat Parti’nin Alman seçmenin sadece yüzde birinden biraz fazlasının oyunu alan, küçük bir parti olduğuna dikkat çekiyor ve bu partinin şu an gözlem altında tutulmasının nispeten daha kolay olduğunu vurguluyor:



“Şu sıralarda Nasyonal Demokrat Parti içerisinde bilgi aktaran bağlantı adamları bulunmakta ve bunlar üzerinden parti hakkında oldukça iyi bilgiler edinilmekte. Nasyonal Demokrat Parti demokrasiye karşı saldırgan ve mücadeleci bir parti; ama şiddet çağrısı yapmıyor, şiddete başvurmuyor. Bir yasaklama kararı çıkması durumunda, parti içinden tek tek kişilerin kontrol dışına çıkması, şiddet propagandası yapması ve hatta şiddete başvurması gündeme gelebilir.”



Köln Üniversitesi'nden siyaset bilimcisi Christoph Butterwege de yasaklama durumunda aşırı sağcı kesimlerde bir radikalleşme olmasından endişe ediyor. Ancak aşırı sağa karşı alınabilecek son önlem yasaklama ise o takdirde bundan yana olacağını söylüyor:



“Nasyonal Demokrat Parti’nin yasaklanmasıyla, sanıyorum ki, Federal Almanya’nın hangi türden olursa olsun, aşırı sağcılığa hoşgörü göstermeyeceği yönünde topluma güçlü bir sinyal verilmiş olacaktır. Ama politikacılar Nasyonal Demokrat Parti’nin yasaklanması girişiminin arkasına gizlenir, biz yapacağımız yaptık, mahkemeye başvurduk havasına girerler, bununla yetinirlerse, o zaman ben partinin ikinci yasaklanma sürecine karşı çıkarım.”





NPD'ye yasağı savunanlar



Aşırı eğilimler uzmanı Hajo Funke de Nasyonal Demokrat Parti’nin yasaklanmasından yana. Aşırı sağcılıkla mücadelede tek silahın yasaklama olmadığını teslim eden Funke, yasaklama durumunda partililerin başka örgütlere dağılmasını nispeten daha az tehlikeli buluyor:



“Henüz yasaklanmamış dernekleri var; Thüringen ve Saksonya eyaletlerinde kendilerini 'nasyonal sosyalist' diye tanımlayan örgütler var ve bunlar son derece tehlikeli. Bu ırkçı çılgınlığa bir son verilmesi için tüm toplumun seferber edilmesi gerekli. Derneklerin yasaklanması, partinin yasaklanmasından çok daha kolaydır. Ama bunun gerekliliğini anlayan kimse yok! Belediye başkanları, aman bu konuda konuşup dikkat çekmeyelim diyorlar. Özetle, bu ırkçı ve yabancı düşmanı yuvaların güçlegüçlenmesine karşı seferber olunması gerekiyor. Ancak bu doğrultuda bir gelişme yok.”







