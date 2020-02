NOZ: Trump karşıtlığı fobiye dönüşüyor

Alman basınında ABD Başkanı Donald Trump ile Demokratlar arasındaki bütçe anlaşmazlığı ve devam eden Brexit anlaşmazlığını konu alan yorumlar öne çıkıyor.Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ) ABD Başkanı Donald Trump'ın yarı dönem bilançosuna ayırdığı yorumda şu satırlara yer veriyor: "En iyilerin ve abartmaların ülkesinde Donald Trump şimdiden bir rekor kırdı. Hiçbir başkan Donald Trump kadar alay ve nefret uyandırmamıştı. Seçimden önce bütün uzmanlar Demokratların büyük bir zafere ulaşacaklarını sanmıştı. Washington'daki aktörler Amerikan halkının kendileri gibi düşünmediğini öğrenmenin şokunu hala atlatabilmiş değiller. Trump seçim vaatlerini birer birer yerine getirdiği için feryatlar dinmiyor. Histeri Trump fobisine dönüşmeye başladı. Trump'ın icraatı ya temelden yanlış ya da felaket sayılıyor. Örneğin Kuzey Kore. Trump diktatörle buluştuğunda, bir katile safça yüz vermekle suçlanıyor. Onunla konuşmadığı zaman da komşuya güler gibi ‘Bak Başkan barış diyaloğuna yanaşmıyor' deniyor. Trump aleyhtarlığı tuhaf hal almaya başladı.” Frankfurter Rundschau gazetesi Kongre ile Başkan Trump arasındaki bütçe anlaşmazlığı yüzünden devlet hizmetlerinin kısmen kilitlenmesine şöyle değiniyor: "Son girişiminin ABD'deki idari duraklamayı sona erdirebileceğini Donald Trump da ciddi bir şekilde beklemiyordur. On yıllardır ülkede yaşayanlar için kabul etmeye yanaştığı tavizler yetersizdir. Başkan bir zafer olarak sunmak istediği ‘duvar' projesiyle de oldukça aşırıya kaçıyor. Yine de Trump'ın zehir saçan uzlaşma önerisi ustaca yapılmış bir hamledir. Kamuoyu ‘hükümetin kapanmasına' giderek daha fazla tepki gösteriyor. Şimdiye kadar bu durumdan öncelikle Trump sorumlu tutulmaktaydı. Ancak Demokratlar eli kolu bağlı oturur ve kendileri öneride bulunmazlarsa suçlu duruma onlar düşer. Duvara karşı çıkmak doğrudur ama sadece reddetmek somut politikanın yerini alamaz.” Avrupa Birliği (AB) ile Britanya arasındaki Brexit anlaşmasının Avam Kamarası'nda reddedilmesinden sonra Başbakan Theresa May merakla beklenen B planını açıklayacak. Hannoversche Allgemeine Zeitung 29 Mart'taki sert çıkış tehlikesinin atlatılmadığına dikkat çekiyor: "Theresa May zamanın daralmasından medet umuyor. Alternatifin düzenlenmemiş bir Brexit olabileceğini hesaba katıyorsa, o zaman parlamento çoğunluğu göğüs geçirerek de olsa başbakanın tamamlanmamış çıkış anlaşmasını onaylayabilir. Ama ilerde bunun tarihi bir hata olduğu ve 29 Mart'taki sert çıkışın Britanya ekonomisini uçuruma sürüklediği görülecektir. Makul bir B planı ise frenleme, yatıştırma ve bilinçli bir şekilde olabilecekleri düşünme molası olabilir. Tehlikeli Brexit otomatizmi acilen durdurulmalıdır.” Rheinpfalz gazetesinde ise şu satırlar yer alıyor: "Mevcut kaos ortamında Britanyalıların akıllarını başlarına toplayıp, örneğin ikinci bir referandumla Avrupa Birliği'nde kalmak isteyebilecekleri umudunda olanlar var. Ama bu ne kazandırır? Britanya'nın AB üyeliğinin devam etmesi Brexit'çilerle kalmaktan yana olanlar arasındaki anlaşmazlığı daha da azdırır. Böylesine kopup bölünmüş bir Britanya, iç gerginlikler nedeniyle zaten sarsıntı geçirmekte olan AB'yi güçlendirmez, aksine daha da zayıflatır. Geçmişte de Avrupa projelerini frenleyen ya da bloke eden ve özel bir yol seçen Londra halihazırda AB'de yapıcı rol üstlenebilecek durumda değildir.” DW,dpa, afp/AG, EC © Deutsche Welle Türkçe