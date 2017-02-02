T24 LogoT24 Logo
Gündem
Deutsche Welle

NOZ: Merkel'in işi zor

Alman basını ağırlıklı olarak Başbakan Angela Merkel'in perşembe günü Türkiye'ye yapacağı ziyareti ele alıyor.

02 Şubat 2017 02:21

Stuttgarter Zeitung, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye ziyaretiyle ilgili yorumunda şu görüşlere yer veriyor:

"Yeni Sultan'ı tam da şimdi bir devlet ziyareti ile onurlandırmak, hiç de iç açıcı değil. Erdoğan birkaç hafta sonra siyasi iktidarı tekelleştirmeyi halk oylamasıyla onaylatmak istiyor. Erdoğan Avrupa'nın en güçlü kadınının sarayına gelmesini kendisinin önemini göstermekte kullanmak için elinden geleni yapacaktır. Merkel Erdoğan'ın propagandasında yan oyuncu olarak kullanılma riskine giriyor. Ancak Başbakan Merkel diplomasi alanında acemi değil. Zor partnerlerle görüşmelerde çok tecrübeye sahip. Keyfi Cumhurbaşkanına, bütün iletişim kanallarını kapatmadan görüşünün nasıl söyleneceğini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı sayısız müzakerede ve son olarak da ABD Başkanı Donald Trump'la telefon görüşmesinde öğretti."

Neue Osnabrücker Zeitung ise Merkel'in ziyaretinin hiç de kolay geçmeyeceğini belirtiyor ve şöyle devam ediyor:

„Ne kadar zor bir misyon: Angele Merkel Ankara'da bir kez daha diplomatik dengeyi sağlamaya çalışmak zorunda. Haklı eleştirileri dile getirmek ama aynı anda da Ankara ile yürütülen diyaloğu kesmemek, zor olacak. Çünkü Almanya ve AB Türkiye'ye mülteci krizinde partner olarak ihtiyaç duyuyor. Erdoğan'ın mülteci anlaşmasının başarısız olacağı yönüdeki tehdidini uygulamaya geçirip geçirmeyeceğini kim bilebilir ki? Merkel için bu adım genel seçimler öncesindeki kampanyalarda ağır bir darbe olur. Sığınmacı sayısının artması Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in yüzbinlerce oy kaybetmesine neden olabilir."

Kölner Stadt-Anzeiger gazetesi Merkel'in ziyaretini Almanya'da yaşayan Türkler açısından ele alıyor:

"Erdoğan ne yazık ki sayıları hiç de az olmayan Almanyalı Türkler için hayran oldukları, onları Türk oldukları için gururlu yapan bir adam çünkü onların deyişiyle Avrupalılara gösterdi. Şimdi anne-babaları ya da büyükanne-büyükbabalarının memleketlerinde anayasal organların birleştirilmesi ve özgür yargının kısıtlanmasını savunmaları, demokratik kazanımlar konusundaki bilgisizliklerinin göstergesi. Her halükarda Almanya'da kendileri için böyle bir hukuki çerçeveyi muhtemelen kabul etmezler."

Lübecker Nachrichten, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ziyaretinin hem Türkiye, hem de Almanya açısından önemli olduğunu vurguluyor. Yorum şöyle:

„Merkel'ın Ankara ziyareti, mülteci anlaşmasını kurtarmak için Erdoğan'a yapılmış bir reverans değil, iki tarafın çıkarlarının ifadesi. Demokratik bütünlük, yurtdışı ziyaretleri için bir koşul olsa, Başbakan'ın uçağı Berlin'den çok nadir havalanır. Dünya, siyasi ve ahlaki açıdan tartışmalı olan devlet yöneticileriyle dolu. Bunlarla konuşmayı reddetmek, dürüstlüğünü kanıtlaman ve kendini iyi hissetmen için iyi. Ancak bununla hiçbir şey daha iyi yapılamıyor."

© Deutsche Welle Türkçe

Derleyen: Hülya Topçu

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanBaşbakan Angela MerkelTürkiyeZeitung Almanya Başbakanı Angela Merkel TürkiyeSultanAvrupaErdoğanBaşbakan MerkelCumhurbaşkanınaRusya Devlet Başkanı Vladimir PutinABD Başkanı Donald TrumpOsnabrücker ZeitungMerkel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24