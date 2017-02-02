NOZ: Merkel'in işi zor

Stuttgarter Zeitung, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye ziyaretiyle ilgili yorumunda şu görüşlere yer veriyor:

"Yeni Sultan'ı tam da şimdi bir devlet ziyareti ile onurlandırmak, hiç de iç açıcı değil. Erdoğan birkaç hafta sonra siyasi iktidarı tekelleştirmeyi halk oylamasıyla onaylatmak istiyor. Erdoğan Avrupa'nın en güçlü kadınının sarayına gelmesini kendisinin önemini göstermekte kullanmak için elinden geleni yapacaktır. Merkel Erdoğan'ın propagandasında yan oyuncu olarak kullanılma riskine giriyor. Ancak Başbakan Merkel diplomasi alanında acemi değil. Zor partnerlerle görüşmelerde çok tecrübeye sahip. Keyfi Cumhurbaşkanına, bütün iletişim kanallarını kapatmadan görüşünün nasıl söyleneceğini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı sayısız müzakerede ve son olarak da ABD Başkanı Donald Trump'la telefon görüşmesinde öğretti."

Neue Osnabrücker Zeitung ise Merkel'in ziyaretinin hiç de kolay geçmeyeceğini belirtiyor ve şöyle devam ediyor:

„Ne kadar zor bir misyon: Angele Merkel Ankara'da bir kez daha diplomatik dengeyi sağlamaya çalışmak zorunda. Haklı eleştirileri dile getirmek ama aynı anda da Ankara ile yürütülen diyaloğu kesmemek, zor olacak. Çünkü Almanya ve AB Türkiye'ye mülteci krizinde partner olarak ihtiyaç duyuyor. Erdoğan'ın mülteci anlaşmasının başarısız olacağı yönüdeki tehdidini uygulamaya geçirip geçirmeyeceğini kim bilebilir ki? Merkel için bu adım genel seçimler öncesindeki kampanyalarda ağır bir darbe olur. Sığınmacı sayısının artması Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in yüzbinlerce oy kaybetmesine neden olabilir."

Kölner Stadt-Anzeiger gazetesi Merkel'in ziyaretini Almanya'da yaşayan Türkler açısından ele alıyor:

"Erdoğan ne yazık ki sayıları hiç de az olmayan Almanyalı Türkler için hayran oldukları, onları Türk oldukları için gururlu yapan bir adam çünkü onların deyişiyle Avrupalılara gösterdi. Şimdi anne-babaları ya da büyükanne-büyükbabalarının memleketlerinde anayasal organların birleştirilmesi ve özgür yargının kısıtlanmasını savunmaları, demokratik kazanımlar konusundaki bilgisizliklerinin göstergesi. Her halükarda Almanya'da kendileri için böyle bir hukuki çerçeveyi muhtemelen kabul etmezler."

Lübecker Nachrichten, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ziyaretinin hem Türkiye, hem de Almanya açısından önemli olduğunu vurguluyor. Yorum şöyle:

„Merkel'ın Ankara ziyareti, mülteci anlaşmasını kurtarmak için Erdoğan'a yapılmış bir reverans değil, iki tarafın çıkarlarının ifadesi. Demokratik bütünlük, yurtdışı ziyaretleri için bir koşul olsa, Başbakan'ın uçağı Berlin'den çok nadir havalanır. Dünya, siyasi ve ahlaki açıdan tartışmalı olan devlet yöneticileriyle dolu. Bunlarla konuşmayı reddetmek, dürüstlüğünü kanıtlaman ve kendini iyi hissetmen için iyi. Ancak bununla hiçbir şey daha iyi yapılamıyor."

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Derleyen: Hülya Topçu