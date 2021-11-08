Noyan Doğan, scooter kullananların olası kazalarda karşılaşacakları sorunları madde madde anlattı

Hürriyet yazarı Noyan Doğan, scooterlara yönelik düzenlemeler yapılırken işin sigorta boyutunun atlandığını söyledi. Doğan, scooter kullananların olası kazalarda karşılaşacakları sorunları madde madde anlattı.

“İstanbul’da, sokak içerisinde elektrikli scooterla ile dolaşan bir vatandaşa karşı yönden gelen bir araç çarpıyor. Scooter kullanıcısı ciddi yaralanıyor, bir süre yoğun bakımda kalıyor, aylarca tedavi görüyor. Bu esnada da çarpan aracın sigorta şirketinden scooter sürücüsüne çarpışma sonrası araçta oluşan maddi hasarın ödenmesine yönelik talep geliyor” örneğini anlatan Doğan, “Sigorta şirketinin talebi yanlış mı?” sorusuna, “Değil, yasalar bu hakkı tanıyor. Sigorta şirketinin scooter sürücüsünden karşı tarafa verdiği zararı talep etme hakkı var” diye yanıt verdi.

“Bugün scooterların karıştığı veya neden olduğu trafik kazalarında hem sürücüyü hem de üçüncü kişileri koruyan bir sigorta sistemi yok”

“Bu olay münferit mi? Değil, bu şekilde sigorta şirketlerinin scooter sürücülerinden tazminat talep ettiği birçok kaza olayı var” diyen Doğan, "Scooter sürücülerinin hem üçüncü kişilerle hem de sigorta şirketleri ile başı çok derde girecek" dedi. Düzenlemeler yapılırken işin sigorta boyutunun ya atlandığı ya da unutulduğunu ifade eden Doğan, "Bugün scooterların karıştığı veya neden olduğu trafik kazalarında hem sürücüyü hem de üçüncü kişileri koruyan bir sigorta sistemi yok ama diğer araçların trafik ve kasko sigortası var" diye yazdı.

Madde madde anlattı

Doğan, scooter kullanıcılarının olası kazalarda neyle karşılaşacaklarını madde madde şöyle anlattı:

* Scooter sürücüsü iseniz trafikte birinin ölümüne ya da sakat kalmasına neden olursanız ve kusurluysanız ciddi vefat tazminatı veya da sakatlık tazminatı ile karşı karşıya kalırsınız. Çünkü sigorta yok.

* Trafikte bir araca maddi zarar verirseniz ve kusurluysanız, o aracın kasko sigortası araçtaki hasarı karşılar, sonra da dönüp scooter sürücüsünden hukuk yoluyla talep eder.

* Kazada bir araç, scootera çarpar ve sürücünün ölümüne veya sakat kalmasına neden olursa aracın trafik sigortası sürücünün yakınlarına vefat tazminatı, sakatlık durumunda da sürücüye sakatlık tazminatı öder.

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