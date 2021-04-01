Noyan Doğan: Kısa çalışma ödeneği yerine şirketler için iki seçenek var

Covid-19 salgını nedeniyle uygulamaya konan kısa çalışma ödeneği, Hükümet’in uzatma kararı almaması nedeniyle 31 Mart’ta doldu. Kısa çalışma ödeneği kapsamında 3.7 milyondan fazla çalışana, 27.7 milyar lira ödendi. Hürriyet yazarı Noyan Doğan, daha önce kısa çalışma ödeneğinden yararlanan şirketlerin önünde iki seçenek olduğunu yazdı: Yine pandemi kapsamında uygulamaya konan “Normalleşme desteği”nden veya zorunlu ücretsiz izin olarak da bilinen “Nakdi ücret desteği”nden yararlanmak.

İşverenler için geçen senenin ağustos ayında uygulamaya giren normalleşme desteği halen devam ediyor. Normalleşme desteği kapsamında, işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesini teşvik etmek amacıyla sigortalı ve işveren paylarının tamamı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanıyor. Bu kapsamda; 2021’in Haziran ayını geçmemek üzere 6 ay süreyle işverenlere, sigortalıların prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sosyal güvenlik primlerinin tamamı tutarında destek veriliyor.

Prim desteğinin kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işyerleri ile nakdi ücret desteği alanlara verildiğini belirten Doğan şunları söyledi:

“Normalleşme desteğinde dikkat edilmesi gereken nokta; destek miktarının çalışanın bir ay içinde aldığı kısa çalışma ödeneği gün sayısı kadar olacak olması. Nakdi ücret desteği alanlar için de aylık ortalama aldıkları gün sayısı kadar olacak. Örneğin, işyeri, kısa çalışma ödeneğinden, bir ay içinde 15 gün yararlanmışsa, normal çalışma süresine dönülmesi halinde, 15 günlük işveren ve işçi primleri devlet tarafından karşılanacak. Destek tutarı ise aylık 1.341 lira. İşverenler, kısa çalışma ödeneğinin yerine haziran sonuna kadar normalleşme desteğini koyabilirler.”

Nakdi ücret desteği sürüyor

Doğan, nakdi ücret desteği konusunda ise şu bilgileri verdi:

“Yine geçen sene salgının başlaması ile nisan ayında işvereni tarafından ücretsiz izne çıkartılan, kısa çalışma ödeneğinden ve işsizlik maaşından yararlanamayanlara ücretsiz izinde oldukları ve işsiz kaldıkları sürede devlet tarafından ödenen aylık 1.420 liralık nakdi ücret desteği 17 Mayıs 2021 tarihine kadar devam ediyor. Bu süre içinde de 2.4 milyondan fazla kişiye 8.2 milyar lira nakdi ücret desteği ödendi.”

Öte yandan işten çıkarma yasağı da 17 Mayıs tarihine kadar uzatılmış durumda.