Nowitzki'nin gecesi!..

Son 3 maçını kaybeden Phoenix Suns, Dallas Mavericks'e konuk oldu. Alman yıldız Dirk Nowitzki'yi durdurmayı başaramayan Suns, sahadan 112-97 mağlup ayrılarak üst üste 4. yenilgisini aldı.Karşılaşmaya hızlı başlayan Mavericks, ilk 2 dakikayı 8-2 önde geçti. Steve Nash ve Amare Stoudemire'ın sayılarıyla ayakta kalmaya çalışan konuk takım, savunmada etkili olamadı ve ilk çeyreği 33-24 geride kapattı.İkinci çeyrekte skor üretmekte zorlanan Suns karşısında farkı açmaya devam eden ev sahibi takım, devrenin tamamlanmasına 5.5 dakika kala skoru 49-28'e getirerek farkı 20 sayının üzerine çıkarttı. Stoudemire'ın çabalarıyla farkı eritmeye çalışan konuk takım, soyunma odasına 64-46 geride gitti.İkinci yarıya hızlı başlayan Suns, 7-2'lik seriyle farkı 13 sayıya indirdi. Rakibine karşılık vermekte gecikmeyen Mavericks, Nowitzki'nin basketiyle üçüncü çeyreğin son 7 dakikasına girilirken skoru 77-57'ye getirerek farkı bir kez daha 20 sayıya çıkarttı. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle geçilirken, ev sahibi takım dördüncü çeyreğe 88-74 önde başladı.Son çeyreğin ilk dakikalarında Leandro Barbosa ve Boris Diaw ile etkili olan Suns, farkı 10 sayıya indirmeyi başardı. Jose Barea ve Jason Terry'nin sayılarıyla kontrolü yeniden ele geçiren Mavericks, farkı açmaya devam etti ve maçı da 112-97'lik skorla kazandı.Mavericks'te Alman yıldız Dirk Nowitzki 39 sayı – 9 ribaunt – 2 asist – 1 blokla geceye damgasını vuran isim olurken, kenardan gelen Jason Terry 19 sayı – 6 asist – 1 blokla, Jose Barea 18 sayı – 4 asist – 3 ribaunt – 1 top çalmayla katkı yaptı.Konuk ekipte Amare Stoudemire'ın 28 sayı – 5 ribaunt – 2 asist – 1 top çalması ile Steve Nash'in 20 sayı – 10 asistlik performansı galibiyet için yeterli olmazken, Fransız oyuncu Boris Diaw ise, 11 sayı – 4 ribaunt – 2 top çalmayla oynadı.